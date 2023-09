Putin jedná s Erdoganem. Rusko připouští návrat k obilné dohodě, pokud dostane své požadavky

Situace na Ukrajině a jednání o míru

Erdogan a Putin budou pravděpodobně hovořit také o ruské agresi proti Ukrajině. Turecko by podle Rožánka rádo zprostředkovalo mírovou dohodu mezi Kyjevem a Moskvou, ale v současnosti mají oba státy rozdílné požadavky.

„Rusko si představuje, že mírová dohoda by mu ponechala anektovaná území, včetně Krymu, Záporožské i Chersonské oblasti a dvou samozvaných donbaských republik. Na to Ukrajina nechce přistoupit a požaduje vrátit veškeré své území, které bylo zabráno po roce 2014,“ řekl zpravodaj.

Dalším tématem bude hospodářská spolupráce a možná dohoda, že by se přes Turecko do Evropy a do světa vyvážela ruská ropa a zemní plyn. Putin s Erdoganem by mohli mluvit i o situaci v Sýrii, kde jejich země podporují znepřátelené skupiny. Zatímco Moskva podporuje režim prezidenta Bašára Asada, tak Ankara stojí za povstaleckými milicemi na severu země.

Oba prezidenti se naposledy osobně setkali loni v říjnu v Astaně, jsou ale v ustavičném kontaktu. Naposledy spolu telefonicky hovořili před měsícem. Erdogan Rusko navštívil loni 5. srpna, kdy byl rovněž v Soči, kde má Putin jednu ze svých rezidencí.