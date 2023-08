Ukrajina hledá pro své obilí cestu do světa. Vyvolalo to polské výzvy do USA

Další sila postavená podél hranice by polským zemědělcům umožnila skladovat přebytečné obilí, místo aby je byli nuceni prodávat pod cenou, jak se stalo na začátku letošního roku. Podle Emilewiczové musí Varšava nejdříve zajistit ochranu vlastních zemědělců, než pomůže těm ukrajinským, stejně jako bezpečnostní postupy v letadle nařizují, že „nejdříve si musí nasadit kyslíkovou masku matka a teprve potom dítě“.

„Po velmi plodném období sklizně kapacita polských sil a skladovacího systému rozhodně nestačí na to, aby absorbovala i ukrajinské obilí, slunečnici a další zboží,“ uvedla.

Mluvčí Bílého domu na žádost o komentář v době vydání článku na Financial Times nereagovala. Emilewiczová tvrdí, že Polsko je stejně jako v minulých měsících „připraveno a otevřeno další přepravě“ ukrajinského obilí přes své území za předpokladu, že se bude jednat pouze a jen o tranzit na mezinárodní trhy.

Jadwiga Emilewiczová, polská státní tajemnice pro rozvojovou spolupráci s Ukrajinou, minulý měsíc od představitelů USA zjišťovala, jak pokračuje naplnění závazku, který Biden učinil v červnu loňského roku. „Biden tento slib řekl veřejně… ale když jsme se na něj začali ptát, nikdo z (americké) administrativy nebyl připraven odpovědět,“ uvedla pro server Financial Times (FT).

Dotace na tranzit ukrajinského obilí

„Pokud skutečně uvažujeme o tom, že Ukrajina bude členským státem (EU), rozhodně musíme přehodnotit naši vnitřní zemědělskou politiku,“ řekla Emilewiczová. Unie by podle ní měla obilnou krizi považovat za důkaz toho, že je třeba přepracovat systém zemědělských dotací dříve, než do ní vstoupí zemědělská velmoc, jakou je Ukrajina.

Ta je jedním z největších producentů obilí v Evropě – a Rusko se od své loňské invaze v plném rozsahu snaží připravit Kyjev o příjmy ze zemědělství. EU v loňském roce zrušila veškerá cla na ukrajinské obilí jako formu pomoci, což však vedlo k přebytku na místních trzích, včetně Polska, které brzy změnilo kurz a zakázalo dovoz z této válkou zmítané země.

Polsko také chce, aby EU odsouhlasila nové dotace v hodnotě přibližně 30 eur na tunu ukrajinského obilí, které na své cestě do Afriky a dalších destinací mimo EU putuje přes Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko, vyjmenovala Emilewiczová. Vzhledem k vyšším nákladům na přepravu obilí po železnici nebo silnici než po moři jsou „nějaké peníze navíc nezbytné“, dodala.

Skrytá kritika na adresu Washingtonu ukazuje, do jaké míry dominuje obilná problematika na polské politické scéně, kde se vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) připravuje na obhajobu postů v říjnových volbách.

Zákaz dovozu obilí do konce roku

Polsko sice nadále podporuje vyzbrojování a výcvik ukrajinských sil v boji proti ruské agresi, kvůli odporu venkovských voličů PiS, kteří protestovali proti vpuštění ukrajinského obilí do země, chce ale Varšava spolu se Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem prodloužit omezení dovozu z Ukrajiny nejméně do konce roku.

„Podporujeme zákaz dovozu do našich zemí do konce roku,“ řekl v pátek polský ministr zemědělství Robert Telus. „Chci říci, že i když se to nepodaří, některé země zavedou svá vlastní omezení. Naše prohlášení je jasné,“ řekl.

Evropská unie v květnu povolila pěti sousedním zemím Ukrajiny zakázat domácí prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen a zároveň povolila tranzit těchto produktů na další trhy. Tento zákaz nyní platí do 15. září.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v pondělí prohlásil, že Kyjev důrazně odmítá, aby sousední země omezovaly dovoz obilí z Ukrajiny. „Tento krok bude v rozporu s pravidly společného trhu,“ řekl během návštěvy Prahy. „Bude v rozporu s asociační dohodou mezi Ukrajinou a EU… bude v rozporu s principem solidarity,“ dodal.

Ukrajina je podle něj připravena hledat řešení, ale obilí by nemělo být rukojmím vnitropolitických procesů v dotčených zemích.