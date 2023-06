Kouř z lesních požárů v Kanadě zahalil část USA. Hořící oblast přesáhla rozlohou Česko

Chicago ve středu navštívil americký prezident Joe Biden, který zde měl delší dobu naplánovaný projev o americké ekonomice. Bílý dům při tom uvedl, že aktuální podmínky jsou „součástí sílícího trendu extrémních meteorologických jevů, které zažíváme v důsledku klimatických změn“.

Do kouřové mlhy by se v průběhu středy a čtvrtka mohl ponořit i osmimilionový New York, jehož panorama bylo před třemi týdny také kvůli kanadským požárům zbarvené až do oranžova. Špatná kvalita ovzduší může dráždit oči, nos i hrdlo. Kouř z lesních požárů nese částice PM2.5, které jsou dost malé na to, aby se po vdechnutí dostaly hluboko do plic a do krevního oběhu, a které podle lékařů zvyšují pravděpodobnost výskytu astmatu nebo srdečních chorob.