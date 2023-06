Kvůli dýmu z požárů v Kanadě má New York nejhorší ovzduší ze světových metropolí

Na portálu IQAir mapujícím kvalitu ovzduší ve světě se New York okolo půlnoci středoevropského letního času dostal na první příčku žebříčku měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Indická metropole Dillí nebo pákistánský Láhaur na tom byly co do kvality ovzduší výrazně lépe. Podle fotografií z místa nabyl vzduch v New Yorku oranžové barvy.

Rozmezí 151–200 na indexu AQI je klasifikováno jako nezdravá úroveň. Pásmo 201–300 znamená velmi nezdravou úroveň. Když index vyskočí nad číslo 301, dosahuje znečištění ovzduší nebezpečné úrovně. New York se dostal na hodnotu 413, později klesla z nebezpečné úrovně na velmi nezdravou.

Problémy má i Toronto

S vysokým znečištěním ovzduší se potýká i kanadské Toronto, které kolem půlnoci na portálu IQAir zaujímalo mezi městy s nejvyšší mírou znečištění ovzduší čtvrtou příčku po New Yorku, Láhauru a Dubaji. Později Toronto v žebříčku výrazně kleslo.

Stanice BBC informovala, že vzduch v této kanadské metropoli a jejím okolí byl cítit „jako při táborovém ohni“. Novinářka serveru BBC News popsala, že když nakrátko vyšla ven, pocítila, že má těžký dech a že vzduch je suchý a štiplavý.

Kvalita ovzduší se oproti stavu ze středečního rána naopak zlepšila v hlavním kanadském městě Ottawě, vyplývá podle BBC z údajů kanadského úřadu, který se zabývá měřením znečištění ovzduší. Zatímco ráno hodnotil znečištění na stupnici od jedné do deseti číslem deset, odpoledne místního času už číslem šest, což podle něj znamená „mírné nebezpečí“.