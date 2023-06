Slovenský vzdušný prostor pomohou střežit i Maďaři

V létě se pak Slovensko dohodlo s Českem a Polskem na tom, že mu obě tyto země pomohou se zajištěním ochrany nebe do doby, než Bratislava převezme objednané americké stíhačky F-16. První stroje by mělo Slovensko v rámci zpožděných dodávek dostat v příštím roce.

Nově se k ochraně slovenského nebe připojí Maďarsko. „Děkuji všem zemím za jejich podporu. Ukazuje to, že dobří sousedé jsou nápomocní,“ uvedl slovenský ministr obrany Martin Sklenár.

„Dopad války je samozřejmě nejvíce patrný na východním křídle, které se přímo dotýká většiny našich zemí. Proto je tak důležité udržovat neustálou profesionální koordinaci mezi členskými státy V4,“ prohlásil maďarský ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Maďarsko vojenské dodávky odmítá

Vyjádření zúčastněných politiků ale potvrdilo, že Maďarsko na rozdíl od zbylých zemí z uskupení V4 nadále odmítá vojenskou pomoc Kyjevu a nepovoluje ani dalším zemím, aby zbraně na Ukrajinu převážely přes maďarské území.

„Mír je to nejdůležitější, co je třeba dosáhnout. To nejlépe dosáhneme tím, že nebudeme dodávat na Ukrajinu zbraně, ale humanitární pomoc,“ poznamenal Szalay-Bobrovniczky s tím, že postoj Budapešti se nezměnil ani po zničení hráze obří ukrajinské Kachovské přehrady, z čehož Kyjev nařkl Moskvu.

Budapešť obviňuje Kyjev z utiskování maďarské menšiny na Ukrajině a snaží se kvůli tomu blokovat snahy o sbližování Kyjeva s NATO nebo Evropskou unií. Zároveň vláda konzervativního maďarského premiéra Viktora Orbána jako jediná v EU udržuje navzdory ruské invazi na Ukrajinu zejména obchodní kontakty s Moskvou. Budapešť také kritizuje sankce, které sedmadvacítka na Rusko uvalila kvůli vpádu do sousední země.