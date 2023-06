Z části polí se může stát poušť, varují ukrajinské úřady po zničení Kachovské přehrady

Ukrajinské ministerstvo zemědělství v předběžné analýze následků destrukce Kachovské přehrady, na kterou upozornil portál The New Voice of Ukraine, odhaduje, že voda unikající ze zničené vodní nádrže zaplaví asi deset tisíc hektarů zemědělské půdy v Chersonské oblasti na pravém břehu Dněpru a několikanásobně větší oblast na Rusy okupovaném levém břehu řeky.

Úřad rovněž varoval, že v důsledku katastrofy se zastaví zásobování vodou pro 31 zavlažovacích systémů nejen v Chersonské, ale také Záporožské a Dněpropetrovské oblasti. V roce 2021 přitom tyto systémy poskytovaly vláhu pro 584 tisíc hektarů zemědělské půdy, ze které ukrajinští zemědělci sklidili přibližně čtyři miliony tun obilnin a olejnin v celkové hodnotě přibližně 1,5 miliardy dolarů (přibližně 33 miliard korun).

Podle ministerstva tak „teroristický čin“ způsobil, že je bez zásobování vodou 94 procent zavlažovacích systémů v Chersonské, 74 procent v Záporožské a třicet procent v Dněpropetrovské oblasti. „Zničení Kachovské přehrady může mít za následek to, že se z polí na jižní Ukrajině stane poušť,“ uvádí analýza. Dokument zároveň upozorňuje, že nejde jen o zemědělce, v důsledku katastrofy zmizely také zdroje pitné vody pro řadu osad.

Zavlažování mimo provoz

Na devastující dopady pro zásobování zemědělské půdy vodou poukazuje i specializovaný think tank EastFruit, který ve své analýze píše, že Kachovská nádrž „byla srdcem jednoho z největších zavlažovacích systémů v Evropě“ a voda z ní umožňovala pěstovat „až čtyři pětiny veškeré zeleniny na Ukrajině a velkou část ovoce a hroznů“.

„Chersonská oblast je jednou z nejvíce zavlažovaných ploch na Ukrajině. Úbytek plochy povede nejen k výpadku potravin pro Ukrajinu, ale projeví se i v afrických zemích, protože Ukrajina je jimi v rámci spolupráce s OSN zásobuje,“ zdůrazňuje předseda veřejné rady při Státní inspekci životního prostředí Ukrajiny Mychajlo Zacharčenko.

Ukrajinské ministerstvo rovněž předvídá tvrdé dopady na oblast rybářství, zároveň už eviduje první zprávy o úhynu ryb dospělých i teprve dorůstajících. Navíc právě skončilo období tření a v důsledku odtoku vody z reservoáru přehrady a s tím souvisejícím poklesem hladiny vyschnou nakladené jikry.