Země EU odsouhlasily připojení k Istanbulské úmluvě. Česko se zdrželo

Strany mají podle úmluvy vyčlenit přiměřené finanční a lidské zdroje pro uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy.