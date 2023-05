Ratifikaci Istanbulské úmluvy se vláda chystá schválit. Poslanci k ní jednotný postoj nemají

Istanbulská úmluva je dokument, který rozděluje společnost. Česko ji podepsalo už v roce 2016. Ratifikaci dokumentu ale minulé vlády několikrát odložily. Podle informací ČT by k tomu mohlo dojít příští středu.

„Já si myslím, že už nastal čas pro to, aby se Istanbulská úmluva posunula do Poslanecké sněmovny na debatu mezi poslanci,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Podobně mluvil při posledních sněmovních interpelacích premiér Petr Fiala. V samotném připomínkovém řízení se pro její ratifikaci vyslovilo osm resortů, tři z nich byly pro její posunutí. Proti nebyl žádný.

Koalice má na ratifikaci rozdílné názory

Pokud vláda Istanbulskou úmluvu ratifikuje, budou se jí zabývat obě komory parlamentu. Nejdříve sněmovna. Hlasování ale tentokrát uvnitř koalice i jednotlivých stran nebude jednotné.

„Já jsem přesvědčen o tom, že Istanbulská úmluva, tak jak je formulovaná včetně předmluvy a důvodové zprávy, je pro Českou republiku zbytná,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

„Já ji pokládám za zbytečný akt, který zbytečně do právního řádu vnáší pojem gender, který já rád nemám,“ řekl předseda posleneckého klubu ODS Marek Benda.

Členové dalších koaličních stran se vyslovili pro ratifikaci dokumentu. „Patříme teď trošku mezi ty, kteří v tom dobrém klubu nejsou. To znamená, že ti, kteří to schválili, sdílí stejné hodnoty. A je to trošku mezinárodní ostuda, že jsme to ještě neratifikovali,“ domnívá se místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochman.

„Debata bude asi ostřejší. Ono bohužel kolem úmluvy panuje spoustu dezinformací nebo mýtů,“ uvedla poslankyně Klára Kocmanová (Piráti).

„Já budu moc ráda, pokud se Istanbulská úmluva dostane konečně do sněmovny. A myslím si, že jako strana budeme převážně podporovat, aby konečně prošla,“ věří místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 Martina Ochodnická.

Ani opozice není jednotná

„Zůstane to na každém z nás, je to opravdu citlivé téma. V tuto chvíli já vnímám Poslaneckou sněmovnu tak, že většina je proti,“ uvedl poslanec Aleš Juchelka (ANO).

„Ratifikace Istanbulské úmluvy není třeba, je nežádoucí a v našem právu máme jasně zakotvenou ochranu proti týrání, zneužívání,“ prohlásila místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Dokument ratifikovaly čtyři desítky zemí včetně těch katolických na jihu Evropy, nedávno třeba také Ukrajina. Od úmluvy předloni odstoupilo Turecko, ačkoli bylo prvním ze signatářů.