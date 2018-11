Koketovala, byla moc sexy, neřekla jasné ne. Češi věří mýtům o znásilnění, změnit to má Istanbulská úmluva

U případů znásilnění se u veřejnosti převrací vnímání vztahu oběť–pachatel, upozornil Martin Balcar z Amnesty. „Velká část lidí si myslí, že pachatel není pachatel a oběť není oběť,“ přiblížil. Podle veřejného mínění ženy nesou díl odpovědnosti, pokud se například chovaly koketně, byly opilé nebo měly sexy oblečení. Tento názor má 58 procent lidí, před třemi lety to bylo 63 procent. Podle expertů je přístup společnosti jedním z důvodů, proč znásilnění ohlásí jen zlomek obětí. Průzkum v září a říjnu pro Amnesty International provedla stejně jako před třemi lety agentura Focus. Nyní odpovídalo 1012 lidí nad 18 let.

Z jednotlivých důvodů, které ženám přičítají spoluzodpovědnost za znásilnění, lidé nejčastěji uváděli to, že se chovaly koketně. Myslí si to 42 procent dotázaných. Pro srovnání, v roce 2015 mělo stejný názor 45 procent dotázaných. Podle 36 procent dospělých nese část viny oběť, když byla opilá. Před třemi lety to bylo 43 procent. Sexy a vyzývavým oblečením žena ke svému znásilnění přispěla podle 31 procent lidí, při předchozím průzkumu podle 38 procent. Třetina je přesvědčena o tom, že žena neřekla muži jasné ne. Dřív to bylo 37 procent. Podle 28 procent má oběť spoluzodpovědnost kvůli tomu, že šla bez doprovodu nebezpečným místem. Podle 26 procent spoluzodpovědnost nese tehdy, když se o ní ví, že měla hodně sexuálních partnerů. Podle 71 procent dotázaných přitom násilí na ženách představuje v Česku problém. Pětina naopak míní, že Česká republika problém s násilnými výpady vůči ženám nemá. Celkem 84 procent lidí si myslí, že by se země měla ještě víc než dosud zaměřit na prevenci násilí na ženách. „Odpovědi nás překvapily. Násilí na ženách určitě není lidem lhostejné,“ uvedl Balcar. Istanbulská úmluva může podle Amnesty situaci zlepšit Podle organizace proFem se jen zlomek případů nahlásí a skončí potrestáním pachatelů. Na policii se obrátí podle odhadů asi pět až osm procent obětí. Analýza pravomocných rozsudků z roku 2016 ukázala, že většina odsouzených za znásilnění navíc dostala jen podmíněný trest. Ve většině případů se oběť a násilník znali. Pachatelem byl otec, dědeček, matčin partner či spolužák ze školy. Obětí byly i malé děti. Podle Balcara je v Česku rozšířený stereotyp, že násilníkem bývá někdo cizí. V roce 2015 si to myslelo 55 procent dospělých, teď 44 procent. Ve skutečnosti spáchal znásilnění neznámý člověk asi v desetině případů, dodal Balcar.

Podle AI i organizací, které pomáhají obětem, by situaci v Česku pomohlo zlepšit přijetí takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Po ratifikaci by země musela zajistit pomoc a poradenství obětem, prevenci, programy pro násilnické osoby, osvětu a vzdělávání dětí k respektu mezi pohlavími, uvedli zastánci dokumentu. Podle odpůrců z řad církví a konzervativců by naopak úmluva ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Ministr: Úmluva žádné změny v českém právu nevyvolá Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) Istanbulská úmluva v podstatě žádné změny v českém právu nevyvolá. „Drtivá většina věcí, které úmluva upravuje, již je v českém právním řádu promítnuta,“ uvedl ministr minulý týden ve sněmovně. Ačkoliv většina požadovaných opatření už v tuzemské legislativě je, před ratifikací smlouvy by bylo třeba do českého právního řádu zavést postihy za vynucené sňatky, násilnou sterilizaci nebo upravit promlčecí dobu u stíhání za ženskou obřízku.

Podle ministra spravedlnosti o úmluvě koluje řada mýtů a dezinformací. „Nespatřuji v ní nic, co by šlo proti tradicím a hodnotám, na kterých stojí Česká republika, její ústava a právní řád,“ uvedl Kněžínek. „Velikonoce nám nikdo nezakáže a žádné koncentrační tábory vznikat nebudou,“ dodal. Proti smlouvě se postavili představitelé katolické církve Reagoval tak mimo jiné na svatováclavské kázání katolického kněze Petra Piťhy, podle něhož úmluva povede k přijetí opatření proti tradiční rodině. Piťha v katedrále svatého Víta dále prohlásil, že za názor, že muž a žena nejsou totéž, bude hrozit deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“. Výtky části představitelů katolické církve zaštítil i kardinál Dominik Duka. Proti kázání se naopak postavil teolog Tomáš Halík, který ho označil za hororovou fikci. Organizace Česká ženská lobby podala na Petra Piťhu trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

Úmluva mimo jiné ukládá „vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Oponenty je kvůli tomu označována za nikoli právní, ale ideologický dokument. Podle červnového prohlášení sedmi křesťanských církví, včetně církve římskokatolické, by přijetí smlouvy ohrozilo tradiční rodinu a postavilo muže a ženy proti sobě. K výzvě se však nepřipojily třeba Českobratrská církev evangelická nebo Církev československá husitská. „Respektujeme, že na Istanbulskou úmluvu mohou mít křesťané různé pohledy. Osobně jsme toho názoru, že by se Česká republika měla přihlásit ke státům, které se nesmiřují s různými formami zneužití moci a smlouvu již ratifikovaly,“ usnesla se synodní rada Českobratrské církve. Dodala, že nesouhlasí s názorem, podle kterého je úmluva rafinovaným pokusem vnést do českého právního řádu pochybná ideologická měřítka. Postoj Petra Piťhy či Dominika Duky kritizoval i Tomáš Petráček z Katolické teologické fakulty. „Násilí na ženách je vážný problém a tahle mezinárodní dohoda to má omezit – především v jiných zemích, protože u nás to je chráněno i zákony, ale celkově má povzbudit, aby se to řešilo. Ale zdá se, že minimálně část české církve nějak nezvládá život ve svobodě, musí si vytvářet stále nějaké nepřátele a momentálně těmi nepřáteli mají být neomarxisté a genderisté. A místo aby se o tom vážně a seriózně diskutovalo, tak se prostě vedou kulturní války,“ uvedl.