Facky, výčitky, manipulace. Obětí domácího násilí jsou i muži, často se stydí promluvit

video Psycholožka: Je to mýtus, že mužů se fyzické násilí netýká

Fenoménu domácího násilí se věnuje konference na pražském magistrátu, kterou pořádá Centrum sociálních služeb Praha. Kromě návrhů, jak zlepšit péči o oběti, se odborníci budou věnovat také předsudkům, které jsou s domácím násilím spojeny.

Psycholožka: Je to mýtus, že mužů se fyzické násilí netýká

Jedním z mylných dojmů, které se psychologové snaží rozptýlit, je představa, že muži v partnerských vztazích nečelí fyzické agresi. „Je to podobné jako u žen, to znamená psychické i fyzické násilí. Je to mýtus, že mužů se fyzické násilí netýká. Ženy dokážou být fyzicky násilné úplně stejně,“ říká psycholožka Zuzana Chomová z Intervenčního centra, které je součástí pražského Centra sociálních služeb.

Muži sice obvykle mívají nad svými ženskými protějšky fyzickou převahu, takže jejich útoky mohou být velmi brutální, to ovšem neznamená, že se sami nestávají obětmi, zdůrazňuje Chomová. „U žen je fyzické násilí také docela časté. Facky, bití, kopání, škrábání, pokusy škrtit, to všechno naši klienti zažili,“ popisuje psycholožka.

Kromě fyzického útoku mohou muži čelit také psychickému násilí. „Nejčastěji je to ponižování, zastrašování, snižování lidské důstojnosti, výhrůžky, výčitky, manipulace skrze děti,“ vypočítává Chomová.