Odebírání dětí, vyhlazovací tábory, přirovnání k nacismu. Piťhův náhled na Istanbulskou úmluvu má v církvi ohlas

Katalyzátorem českého sporu o Istanbulskou úmluvu se stalo svatováclavské kázání katolického kněze a bývalého ministra školství Petra Piťhy v pražské katedrále. Vůči dokumentu Rady Evropy byl nanejvýš kritický.

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. (…) Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu,“ vyčetl Petr Piťha z Istanbulské úmluvy.

Protest matky, ženy a křesťanky

Na Piťhovo kázání přišlo několik jednoznačných reakcí. K těm nejviditelnějším patři protest dvaadvacetileté křesťanky Anety Petani, ke kterému došlo rovněž během mše v pražské katedrále. V polovině října si během kázání kardinála Duky na hlavu nasadila imitaci trnové koruny, vstala z lavic, poklekla na zem, sklonila hlavu a sundala si kabát. Odhalila tak nápisy, které si napsala na tělo: „Láska k pravdě“ a „Proč jste nám nasadil korunu z trnů?“.

Je přesvědčena, že je vhodnou nositelkou protestu proti odpůrcům Istanbulské úmluvy. „Petr Piťha útočil na Istanbulskou úmluvu, která dle mého má chránit ženy a vyzývat k respektu k nim. Mám k tomu co říct a mohu to udělat právě já, protože jsem křesťan, mladá žena a jsem i matka. Tradiční rodinu, jak ji církev popisuje, mám. Přesto považuju ten útok za něco nehorázného a nepravdivého,“ vysvětlila.

Podobné výhrady k Piťhovu kázání zazněly i z dalších stran. Například religionista Ivan O. Štampach se domnívá, že konzervativní kruhy v katolické církvi mají zkrátka problém s tím, že má Istanbulská úmluva chránit ženy. „Zdůrazňuje rovnou pozici mužů a žen. To se církvi nelíbí, protože v římskokatolické církvi jsou doposud ženy na druhé koleji,“ míní.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková pak častuje Piťhu slovy „fake news“. „To kázání je plné nepravd, jedná se o fake news – vědomé šíření informací, které nejsou pravdivé, anebo jsou zcela zkreslené. Jediný, kdo na to doplatí, jsou oběti domácího násilí, nikdo jiný,“ zdůraznila.

Dodala, že úmluvu ratifikovaly i státy, kde má katolická církev silnou pozici – Španělsko, Rakousko či Polsko. „Žádné věci, o kterých mluví pan Piťha, se tam rozhodně nedějí,“ upozornila Štěpánková.

Piťha není osamocen, má i Dukovu podporu

Názor Petra Piťhy – ke kterému, jak řekl ČT, již nechce nic dalšího dodat – na druhé straně zdaleka není v české katolické církvi osamocený. Podobné kázání pronesl třeba českobudějovický biskup Václav Kročil. „Co budeme říkat maminkám v porodnici, když se jim narodí děťátko? Neutron? Nebudu moci vyslovit slovo chlapeček či děvčátko. Jak si budou rodiče zvykat na to, že jim jejich dospělé dítě až v 18 slavnostně sdělí, jestli je muž, nebo žena?“ řekl.

Biskupský vikář a konzultor vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život Jan Balík pak přirovnal obsah Istanbulské úmluvy k nacistické ideologii. „Je psána takovým způsobem, že to můžeme přirovnat například ke vzniku nacistické ideologie. (…) Pan profesor Piťha navazuje na to, že Istanbulskou smlouvu zřejmě některé nátlakové, genderové skupiny chtějí vykládat podle svých názorů. To může za nějakých deset patnáct let vést k tomu, co pan profesor Piťha řekl. Nacistické koncentrační tábory také nevznikly v prvním roce, co nastoupil Hitler jako kancléř,“ vysvětlil.

Petr Piťha našel zastání i u Dominika Duky, který je z titulu pražského arcibiskupa také primasem českým. „Jako předseda České biskupské konference vyjadřuji podporu monsignoru Petrovi Piťhovi v souvislosti s kázáním proneseným na svátek svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha,“ uvedl kardinál Duka.