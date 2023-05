Bělgorodská oblast čelila dronovým útokům, uvedl gubernátor. Výpady mohou oslabit ruskou obranu, říkají analytici

Bělgorodská oblast na hranicích s Ukrajinou se v pondělí stala dějištěm ozbrojených střetů, které podle ruských úřadů vyvolal vpád ukrajinských „sabotážních skupin“. Podle Kyjeva i médií do oblasti pronikli Rusové z oddílů legie Svoboda Rusku a Ruského dobrovolnického sboru bojujícího na straně Ukrajiny.

Šéf poradenské společnosti Mayak Intelligence se sídlem v Londýně a autor několika knih o ruské armádě Mark Galeotti uvedl, že tyto dvě skupiny tvoří protikremelští Rusové sahající v politických postojích od liberálů a anarchistů po neonacisty. „Doufají, že mohou nějakým malým způsobem přispět k pádu Putinova režimu. Ale zároveň si musíme uvědomit, že to nejsou nezávislé síly. Jsou řízeny ukrajinskou vojenskou rozvědkou,“ upozornil.

Kyjev uvedl, že útok podnikli ruští občané, a tak vše pokládá za vnitřní ruské spory. K odpovědnosti se přihlásily dvě skupiny působící na Ukrajině – Ruský dobrovolnický sbor (RDK) a legie Svoboda Rusku (LSR). Tyto skupiny vznikly během ruské invaze a přilákaly do svých řad ruské dobrovolníky, kteří chtěli bojovat proti své vlastní zemi po boku Ukrajiny a svrhnout prezidenta Vladimira Putina.

Vpád se odehrál daleko od epicentra bojů ve východoukrajinské oblasti Donbas, asi 160 kilometrů od fronty v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. „Rusové na to budou muset reagovat a rozmístit tam vojáky – pak mít spoustu vojáků v celém pohraničí, i když tam nemusí Ukrajinci vpadnout,“ míní Melvin.

„Ukrajinci se snaží roztáhnout Rusy do různých směrů, aby otevřeli mezery (v ruské obraně). Rusové jsou nuceni vyslat posily (do pohraničí),“ řekl analytik Neil Melvin z britského ústavu Royal United Services Institute (RUSI), což je analytické středisko zaměřené na výzkum obrany.

Útok z Ukrajiny do západního pohraničí Ruska by podle vojenských analytiků mohl donutit Kreml odeslat část vojáků z přední linie před připravovanou velkou protiofenzivou Kyjeva a zasadit Moskvě psychologickou ránu. Píše o tom agentura Reuters.

Mluvčí politického křídla LSR Alexej Baranovskij řekl Reuters, že nemůže sdělit počet bojovníků zapojených do operace, ale že legie má celkem čtyři prapory. Baranovskij popřel, že by legie utrpěla těžké ztráty, a protichůdné ruské tvrzení odmítl jako dezinformaci. Řekl, že jednotka byla součástí ukrajinské mezinárodní legie, a tedy je součástí ukrajinských ozbrojených sil, popřel však, že by invaze byla koordinována s ukrajinskými úřady.

„Jsou to první kroky k hlavnímu cíli – svržení Putinova režimu za pomoci ozbrojených sil. Nejsou k tomu žádné jiné alternativy,“ řekl.

Podle Galeottiho vpád vypadal jako operace „formující“ ukrajinské bojiště před plánovanou protiofenzivou Kyjeva. „Toto je opravdu šance udělat dvě věci. Jedna je otřást Rusy, znepokojovat je možností povstání jejich vlastních lidí. A zadruhé donutit Rusy, aby rozptýlili své jednotky,“ řekl. Operace podle Melvina také posloužila k posílení morálky na Ukrajině.