Bývalý starosta Jekatěrinburgu dostal za kritiku ruské invaze u soudu pokutu

Do vězení za extremistickou symboliku. Ale na cizí stránce

Někdejší starosta byl už dříve pokutován za takzvanou diskreditaci ruské armády. V březnu ho soud poslal na čtrnáct dní do vězení za „předvádění extremistické symboliky na sociálních sítích“. Konkrétně se jednalo o symbol Fondu boje proti korupci opozičního předáka Alexeje Navalného. Obhajoba marně argumentovala, že zmíněný symbol Navalného organizace, kterou úřady zakázaly jako extremistickou, se objevil na stránce „Jevgenij Rojzman“ na ruské sociální síti VKontakte, se kterou ale skutečný Rojzman nemá nic společného.

Represe proti kritikům režimu ruského prezidenta Vladimira Putina se vystupňovaly po loňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Většina oponentů uprchla do zahraničí, další zavřeli do vězení. Například v dubnu si opoziční politik Vladimir Kara-Murza vyslechl rozsudek, podle kterého si má odpykat 25 let ve vězení za „vlastizradu“, protože kritizoval ruské poměry ve svých vystoupeních v zahraničí.