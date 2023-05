Rusko obchází sankce často přes třetí země. Třeba z Íránu dováží ukradenou západní technologii

Od listopadu loňského roku do března 2023 se organizaci CAR podařilo na Ukrajině prozkoumat komponenty munice a dvaceti dronů íránské výroby, z nichž přibližně polovina byly bezpilotní letouny Šáhed-136.

Firma Mado

Konstrukce motoru Mado vypovídá o íránském úsilí získat západní technologie pro své bezpilotní letouny navzdory rozsáhlým mezinárodním sankcím.

V roce 2006 Teherán nezákonně získal motory pro bezpilotní letouny vyrobené německou společností Limbach Flugmotoren. O tři roky později íránský inženýr jménem Yousef Aboutalebi oznámil, že jeho společnost, ze které se později stala firma Mado, sestrojila motor pro bezpilotní letadla.

Podle organizace CAR se firma Mado zřejmě snažila utajit svou roli při konstrukci dronů Šáhed. Vyšetřovatelé zjistili, že původní sériová čísla na součástech bezpilotních letounů nalezených na Ukrajině byla vymazána, zřejmě ve snaze zakrýt jejich původ.

„Tyto úpravy zabránily vyšetřovatelům identifikovat akviziční sítě, které usnadňují mezinárodní dodávky klíčových komponentů do Íránu,“ uvedla CAR ve své zprávě.

„Je třeba přistupovat k sankcím tak, že jako prakticky jakýkoliv jiný nástroj zahraniční politiky jsou nedokonalé a vynutit stoprocentní dodržování sankcí je obtížné,“ prohlásil analytik Bahenský. Danou problematiku lze podle něj dobře ilustrovat na popsaném příkladu.

„Motory jsou skutečně vyrobené už v Íránu. Nicméně jsou to kopie německých motorů do dronů, které se v Íránu ocitly kolem roku 2010, kam byly nelegálně vyvezeny přes Hongkong,“ doplnil. Západní společnosti podle něj legálně vyvezou motory například do Hongkongu nebo Turecka, ale je pro ně velmi obtížné předem identifikovat, jaké firmy ze třetích zemí dané motory dále zakoupí.

Íránu ovšem stačí dostat se pouze k několika kusům západních technologií, které rozebere a okopíruje. „Firma, přes kterou se do Íránu motory dostaly, také může být přidána na sankční seznam, což nicméně daným státům v dlouhodobém horizontu nezabrání v tom, aby například založily nové fiktivní firmy, přes které se jim podaří technologie znovu získat,“ uvedl Bahenský.