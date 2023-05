Ve středu Kyjev, ve čtvrtek Washington. Moskva mění teorie o údajném dronovém útoku na Kreml

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov však ve čtvrtek označil za viníka dronového útoku Spojené státy, informovala ruská zpravodajská agentura TASS. Washington prý podle Peskova podsouvá Kyjevu, na jaké cíle má útočit. „Rozhodnutí o takových krocích, takovýchto teroristických útocích, se nedělají v Kyjevě, ale přímo ve Washingtonu. A Kyjev už jen plní to, co mu přikážou,“ citovala Peskova agentura.

Kyjev popřel, že by se na údajném nočním útoku podílel. „Ukrajina používá všechny dostupné prostředky k osvobození vlastního území, nikoli k útokům na jiné,“ doplnil ve středu pro americkou stanici CNN mluvčí kanceláře ukrajinského prezidenta Sergej Nykyforov. „Je to trik, který se dá od našich protivníků čekat,“ dodal mluvčí.

Poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak rovněž popřel, že by se Kyjev na přípravě či realizaci útoku jakkoliv podílel. Podle něj obvinění nedává smysl. „Absolutně to neřeší žádné vojenské cíle. Umožnilo by to Rusku ospravedlnit masové útoky na ukrajinská města, civilisty a objekty infrastruktury. K čemu by nám to bylo?“ odmítl ruská nařčení.

Dodal, že tvrzení Moskvy pokládá Kyjev za pokus o odvedení pozornosti od připravované ukrajinské protiofenzivy. „Rusko se bezpochyby velmi obává, že Ukrajina zahájí protiofenzivu na frontové linii, a snaží se chopit iniciativy, odvést pozornost,“ řekl Podoljak.

Za útokem stojí ruští partyzáni, tvrdí opozičník Ponomarjov

Bývalý ruský politik Ilja Ponomarjov uvedl pro CNN, že podle jeho názoru byl útok dílem domácích partyzánů, nikoli ukrajinské armády. „Je za tím jedna z ruských partyzánských skupin. Víc říct nemohu, protože se zatím veřejně nepřihlásili k odpovědnosti,“ tvrdí Ponomarjov.

Ponomarjov žije v součanosti v exilu na Ukrajině a v Polsku, v roce 2014 byl jediným ruským zákonodárcem, který hlasoval proti anexi Krymu. Od té doby jej úřady evidují na seznamu osob podezřelých z terorismu. Partyzánské skupiny, jimž ruský opozičník přisuzuje účast na údajném dronovém útoku, jsou prý obvykle složeny z „mladých lidí, studentů nebo obyvatel velkých měst“. „Jsem si vědom partyzánské činnosti v přibližně čtyřiceti městech po celém Rusku,“ myslí si.