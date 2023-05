Jihoafrická republika popřela obvinění USA, že dodala zbraně a munici Rusku

Bylo to několik zdánlivě nevinných fotografií z loňského prosince. Přesto se kvůli nim zvedly mezi Jihoafrickou republikou a Spojenými státy mohutné diplomatické vlny. Washington byl přesvědčený, že ruská loď Lady R odjela z jihoafrického přístavu s nákladem zbraní.

„Spojené státy mají vážné obavy kvůli zakotvení ruské nákladní lodi, na kterou se vztahují sankce, v jihoafrickém přístavu loni v prosinci. A jak už to slušní partneři dělají, na rovinu jsme sdělili své obavy několika jihoafrickým představitelům,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel. Podobně hovořil ve čtvrtek také americký velvyslanec v JAR Reuben Brigety.

Americký velvyslanec se prý omluvil

V pátek se však situace zřejmě naprosto změnila. Podle jihoafrického ministerstva zahraničí se americký velvyslanec v Jihoafrické republice omluvil za obvinění země z dodání zbraní a munice Rusku. Informovala o tom agentura Reuters. JAR si velvyslance Reubena Brigetyho předvolala po jeho čtvrtečním prohlášení, ve kterém hovořil o kotvení lodi sankcionované ruské společnosti v přístavu JAR. Africká země tvrdí, že k ruské invazi na Ukrajinu zaujala neutrální stanovisko.

„Ministerstvo zahraničí Jihoafrické republiky předalo demarši velvyslanci Spojených států v JAR Reubenovi Brigetymu a vyjádřilo naprostou nespojenost s jeho chováním,“ stojí podle Reuters v pátečním prohlášení. Ministerstvo dále uvedlo, že velvyslanec „uznal, že překročil hranici, a bezvýhradně se omluvil“.

„Neexistují záznamy o povoleném prodeji zbraní (jihoafrickým) státem Rusku, které by se týkaly daného období a incidentu,“ sdělilo už dříve ministerstvo zahraničí. V pátek dodalo, že „kdokoli, u koho se zjistí, že porušil zákon, bude čelit přísným důsledkům“.

Hra o Lady R

Kotvení plavidla Lady R patřícího ruské společnosti TransMorFlot, na kterou USA loni po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uvalily sankce kvůli přepravě vojenského vybavení a zbraní, potvrdila na základě několika nezávislých zdrojů rovněž agentura AP.

Jihoafrická republika je jedním z klíčových partnerů Spojených států v Africe. Zároveň dlouhodobě udržuje blízké vztahy s Ruskem, které je tradičním spojencem jihoafrického vládního Afrického národního kongresu (ANC). K ruské invazi na Ukrajinu deklarovala Pretoria neutrální stanovisko a odmítla výzvy Západu, aby odsoudila kroky Moskvy.

Důkazy o zbraních nejsou

Jihoafrická opozice si příležitost nenechala ujít a tvrdě vládu kritizovala za porušení neutrality, kterou země oficiálně udržuje. „Jak můžete v noci spát? Když jihoafrické zbraně a munice naložené na Lady R na námořní základně v Simon's Town mohly být použity k vraždění nevinných civilistů na Ukrajině? “ uvedl vůdce jihoafrické opoziční Demokratické aliance John Steenhuisen.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa řekl, že úřady prošetřují informace o kotvení ruské lodi v zemi. Vyšetřování bylo podle něj zahájené už před Brigetyho čtvrtečním prohlášením. Prezident dodal, že nejsou důkazy o tom, že by na dané plavidlo byly naloženy zbraně.

Pokud by se však podezření potvrdilo, dostala by se Jihoafrická republika do nepříjemné situace i do nezáviděníhodné společnosti: zbraně a munici podle amerických zdrojů dodávají Rusku hlavně Írán – tam se nejvíc mluví o útočných dronech – a Severní Korea, od které Moskva měla nakoupit rakety a dělostřelecké granáty.

Čekání na ukrajinskou ofenzivu

Ukrajinu naopak od začátku války štědře zásobuje zbraněmi i municí Západ. Ukrajinská armáda postupně přechází na stále sofistikovanější zbraňové systémy vyhovující standardům NATO. Nejnověji nabídli Britové dodávky raket, které doletí za ruské linie. „Možná to pomůže přesvědčit Washington, aby překonal ostýchavost a poslal útočné rakety, které také budou mít dolet 300 kilometrů. Pokud by je Ukrajina dostala spolu s britskými raketami, podle mě by to téměř s jistotou zaručilo velmi úspěšnou protiofenzivu letos v létě a na podzim,“ uvedl bývalý velvyslanec USA na Ukrajině John Herbst.

Na její zahájení potřebuje ukrajinská armáda podle prezidenta Zelenského ještě nějaký čas. Zatím se soustředí na boje o Bachmut.