Ukrajina může pravidelně útočit na Krym. Od Británie dostala střely Storm Shadow s dlouhým doletem

V minulosti se západní spojenci zdráhali Ukrajině poskytnout zbraně s dlouhým dostřelem kvůli obavám, že by Kreml mohl takové dodávky vnímat jako hlubší zapojení Západu do konfliktu nebo že by mohl přikročit k eskalaci bojů.

Storm Shadow je těžko zachytitelná radarem

Storm Shadow je řízená střela s plochou dráhou letu, kterou společně vyvinuly Velká Británie a Francie. Obvykle je odpalována ze vzduchu a díky technologii stealth je těžko zachytitelná radarem.

Ukrajina dlouhodobě a zatím neúspěšně usilovala o získání taktických balistických střel ATACMS americké výroby, které mají dolet až 297 kilometrů. Střely Storm Shadow se jim tak s dosahem přes 250 kilometrů takřka vyrovnají.

Ukrajinská armáda střely podle Wallace využije při vytlačování Ruska z „ukrajinského svrchovaného území“. Britská podpora Kyjeva je podle něj „zodpovědná, přesně vyměřená a koordinovaná“. Londýn podle něj pečlivě vyhodnotil, jak ve vztahu k Rusku minimalizovat rizika spojená s dodávkou střel.

Dodávky přicházejí v době, kdy se očekává ukrajinská protiofenziva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že jeho země na zahájení dalšího rozsáhlého protiútoku proti ruské armádě, která na Ukrajinu vpadla loni v únoru, potřebuje ještě více času.