Teherán zadržel dva tankery. Podle některých pozorovatelů tím chce ukázat sílu

Podle západních zdrojů to ale spíš byla reakce na americký soud, který nařídil zabavení ropy z jiného tankeru. Írán prý ukazuje, co všechno si v průlivu, kudy se plaví zhruba pětina světové ropy, může dovolit.

Asad v Damašku

Arabské země navíc začaly zvažovat, že znovu přijmou do Ligy arabských státu Sýrii Bašára Asada vyloučenou za krvavé potírání protivládních protestů. Vítězství je to i pro Teherán, který celou dobu stál na Asadově straně. Poprvé od roku 2010 si za to íránský prezident přijel vyslechnout chválu přímo do Damašku. „Írán nám bezvýhradně poskytl veškerou požadovanou politickou i hospodářskou pomoc, a dokonce za nás prolil krev,“ řekl Asad.

Íránský prezident nepřijel do Sýrie jen proto, aby poslouchal chválu, ale zjevně i proto, aby posílil protiizraelskou koalici v regionu. „To, že íránský a Asadův režim nadále prohlubují vzájemné vztahy, by mělo vzbuzovat velké obavy nejen u našich spojenců a partnerů i dalších zemí v oblasti, ale na celém světě,“ varoval zástupce mluvčího amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Podle experta na Írán Asociace pro mezinárodní otázky Matouše Hořčičky země dávají najevo, že už se nemohou spolehnout na původní mezinárodní řád. „Zejména Saúdská Arábie, která byla dlouhodobě závislá na Spojených státech. Ty z regionu čím dál více ustupují, a rozhodně na ně není takový spoleh, který by Saúdská Arábie očekávala. A v ten moment byla ochotna přistoupit k podané čínské ruce – Čína ta jednání zaštítila – a uvolnit síly, které váže v regionu, a investovat je do něčeho, co je pro ni důležitější,“ řekl v Horizontu ČT24.