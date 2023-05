Slovensko sladí s EU restrikce dovozu ukrajinských produktů, Polsko svá omezení zrušilo

Slovensko od 19. dubna zakázalo dovoz tří desítek různých zemědělských produktů a potravin včetně obilí z Ukrajiny. Podobné opatření v zájmu ochrany domácího trhu zavedly také Polsko, Maďarsko a Bulharsko, později se přidalo i Rumunsko.

Unijní exekutiva konkrétně do 5. června rozhodla o pozastavení dovozu ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen do pětice jmenovaných evropských států. Vedly ji k tomu jejich stížnosti, že levné zemědělské plodiny z Ukrajiny způsobily problémy domácím zemědělcům s prodejem jejich produkce. Do dalších zemí unijního bloku mohou ukrajinské plodiny dál plynout bez omezení.