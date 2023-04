JAR stojí před rozhodnutím: Opustit Mezinárodní trestní soud, nebo zatknout Putina?

V úterý agentura AFP informovala, že se vládnoucí strana ANC rozhodla pro vystoupení JAR z ICC. V noci na středu však přišla zpráva, která předchozí informaci dementovala. „Prezidentská kancelář chce vyjasnit skutečnost, že Jihoafrická republika zůstává signatářem Římského statutu (zakládající smlouvy ICC, pozn. red.). Toto vyjasnění navazuje na chybnou poznámku na tiskové konferenci ANC,“ uvedla kancelář jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.

Putin se má během srpna zúčastnit v provincii Gauteng summitu BRICS, jehož členy jsou kromě JAR a Ruska také Čína, Indie a Brazílie. Jihoafrická republika má s Ruskem dlouhodobě blízké vztahy. K ruské invazi na Ukrajinu zaujal Johannesburg neutrální stanovisko a odmítl výzvy Západu, aby kroky Moskvy odsoudil.

Ovšem na jihoafrické politické scéně se ohledně vztahů s Ruskem objevují protichůdné názory. Africký národní kongres (ANC), který vládne od konce apartheidu, je hluboce rozdělen, i když někteří členové strany i vlády zůstávají věrni Rusku, řekla analytička mezinárodních vztahů z Johannesburgu Leaza Jernbergová pro server The New York Times (NYT).

Hlavní opoziční strana v zemi, Demokratická aliance, uvedla, že jihoafričtí představitelé by měli pozvání Putina odvolat, pokud by nebyli ochotni ho zatknout. Povolit mu vstup do Jihoafrické republiky bez zatčení by mohlo poškodit pověst země a vést k ekonomickým důsledkům ze strany západních spojenců, jako jsou sankce, řekl podle NYT poslanec Demokratické aliance Darren Bergman, který se zabývá mezinárodními vztahy.