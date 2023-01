Z úcty k obětem holocaustu musíme povstat proti těm, kteří se dopouštějí genocidy, řekl Morawiecki

Někdejší koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi, která byla za druhé světové války pod německou okupací, leží zhruba 300 kilometrů od napadené Ukrajiny. V myšlenkách se tomu nevyhnuli mnozí z účastníků páteční pietní akce. „Ruské jednotky, které nás tu osvobodily, nyní vedou válku na Ukrajině. Proč? Proč existuje taková politika?“ ptala se podle agentury DPA v osvětimském památníku 89letá Zdzislawa Wlodarczyková.

Válku na Ukrajině připomněl i ředitel památníku na místě někdejšího tábora Piotr Cywinski. „V Evropě jsou opět hromadně zabíjeni nevinní lidé. Protože Rusko není schopno Ukrajinu dobýt, rozhodlo se ji zničit,“ řekl. Podobně jako v době nacismu jsou podle něj i nyní příčinami chorobné velikášství a touha po moci, jenom tentokrát všechno „po rusku“.

„Z úcty k obětem holocaustu a s moudrostí, kterou jsme z této tragédie získali, musíme dnes rozhodně a společně povstat proti zločinným démonům, kteří se ve východní Evropě dopouštějí genocidy,“ napsal na Facebooku polský premiér Morawiecki. Podle něj je třeba připomínat, že ruský vůdce Vladimir Putin staví další tábory. „Solidarita a důsledná podpora Ukrajiny jsou účinnými prostředky, jak zabránit tomu, aby se kruh dějin uzavřel,“ dodal polský premiér.

Putin se osvětimské pietní akce osobně zúčastnil v roce 2005, kdy si svět připomínal šedesát let od osvobození tábora. Letos kvůli pokračující ruské agresi vůči Ukrajině ale představitelé Moskvy pozváni nebyli. Cywiński se přiznal, že si neumí v souvislosti se současnou situací představit, že by podepsal dopis ruskému velvyslanci s pozváním. „Doufám, že se to v budoucnosti změní, ale čeká nás dlouhá cesta. Rusko bude potřebovat nesmírně mnoho času a hluboké sebezpytování po této válce, než se bude moci vrátit do civilizovaného světa,“ podotkl.