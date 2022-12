Švédský soud zamítl vydání novináře kritického k Erdoganovi, Stockholmu to může ztížit vstup do NATO

Keneş byl šéfredaktorem největšího anglicky psaného deníku v Turecku Today's Zaman, jehož aktivity zastavily v roce 2016 úřady. Médium bylo k vládě velmi kritické.

Nyní žije Keneş ve Stockholmu, kam utekl po pokusu části turecké armády o převrat v roce 2016. Erdoganův režim ho obviňuje z členství v hnutí duchovního Fethullaha Gülena, jemuž turecký prezident zosnování pokusu o puč připisuje.

„Je zřejmé, že v tomto případě existuje několik překážek, které brání vydání. U jednoho podezření z trestného činu není splněn požadavek oboustranné trestnosti,“ popsal člen švédského nejvyššího soudu Petter Asp.

Oboustranná trestnost je požadavek, aby dotyčné jednání bylo považováno za trestný čin jak v zemi, kde se podezřelá osoba nachází, tak v zemi, která žádá o její vydání za účelem trestního řízení. Bývá tradiční podmínkou extradice.

Švédsko čeká na tureckou ratifikaci

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO letos v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která začala v únoru. Vstup těchto severských zemí do Aliance musí schválit všech třicet členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo. Kromě Turecka to ještě neudělalo Maďarsko.

Ankara tvrdí, že žádá o vydání lidí, kteří spolupracovali s teroristickými organizacemi. Nejčastěji zmiňovaná je Strana kurdských pracujících (PKK), která od osmdesátých let usiluje o vytvoření samostatného Kurdistánu. Turecko ale považuje za teroristickou skupinu i kurdské oddíly YPG v Sýrii či právě příznivce duchovního Gülena.