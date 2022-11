Konzervativci přišli s novým ekonomickým balíkem. Snaží se napravit chyby Trussové

Opoziční labouristé jsou ale obezřetní. „Proč by proboha ještě někdy někdo vůbec věřil konzervativcům, pokud jde o ekonomiku?“ ptá se předseda strany Keir Starmer.

Navrhl zvýšení daně z mimořádných zisků energetických firem z pětadvaceti na pětatřicet procent nebo zvýšení daně z příjmu zmražením daňových slev. To postihne nejbohatší Brity i všechny ostatní. „Nemusíte si vybírat buď silnou ekonomiku, nebo kvalitní veřejné služby. S konzervativci, a jenom s konzervativci, můžete mít obojí,“ tvrdí Hunt.

Nový premiér Rishi Sunak se snaží napravit to, co pokazila předešlá vláda toryů během krátkého působení Liz Trussové v Downing Street. Pomyslný reparát nehodnotí pouze britská veřejnost, ale především tamní i světové trhy. Trussová jimi totiž svým plánem na snížení daní otřásla a současný ministr financí Jeremy Hunt se mohl poučit.

Nutnost šetřit

Huntovy návrhy vyvolaly radost ve vládních lavicích, ale lépe je vnímá i britská veřejnost. Sunakův kabinet chce totiž zároveň zvýšit penze nebo přidat na dávkách, tedy pomoci statisícům Britů, kteří se pomalu, ale jistě propadají do něčeho, co dříve neznali – do chudoby.

„Každé Vánoce jsem zahrnovala vnoučata dárky. Letošní Vánoce už takové nebudou,“ říká seniorka Ann Hartleyová ze severoanglického Burnley. Hodlá šetřit, zejména za elektřinu. „Vždycky si říkám, kolik to bude stát. A pak je to skoro dvojnásobek. To je šílené, ceny se prostě utrhly ze řetězu,“ přidává se Annin manžel Keith.

Velká část britské společnosti prochází krizovým obdobím. A doufá, že tentokrát konzervativní vláda uspěje. Protože další šanci na ekonomický reparát už by nejspíš nedostala.