Ukrajina chce zpět důležitý Krym, pro Putina jde o víc než symbol

Deklarovaným cílem Kyjeva je vytlačit Rusko z celého svého území, tedy včetně Krymu. Už 19. března 2021, téměř rok před zahájením ruské invaze, přijala ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany strategii pro znovudobytí Krymu a opětovné začlenění poloostrova ke zbytku země. V té době však neexistovala žádná vyhlídka na vojenské tažení, které by toho mělo dosáhnout.

Poloostrov Krym se od ilegální ruské anexe v roce 2014 stal vojenským zásobovacím centrem ruských sil. Moskva do Krymu investovala – postavila nové silnice, mosty a elektrické vedení. Podle stížnosti podané Ukrajinou, kterou Evropský soud pro lidská práva prohlásil za částečně přijatelnou, ale také zavíralo ukrajinskojazyčné školy a noviny a místo toho propaguje jedině ruskou identitu.

V roce 2018 přijalo ukrajinské námořnictvo dokument nazvaný Strategie námořních sil Ukrajiny do roku 2035, ve kterém se drobnou flotilou zabývá. Hlavním argumentem pro tuto levnější možnost bylo dominantní postavení ruského námořnictva v Černém moři a současně omezené zdroje Ukrajiny.

Kyjevu zábor Krymu zkomplikoval nároky na teritoriální vody v Černém moři, protože Krymský poloostrov zasahuje do vod, které by za standardních okolností byly jednoznačně ukrajinskými.

Rusko také anexí získalo kontrolu nad oběma stranami Kerčského průlivu, který vede z Černého do Azovského moře. Ukrajina má stále právní nárok na Azovské moře, de facto ho ale kontroluje Rusko.

„Ale pokud to udělají, tento problém přesáhne hranice Ukrajiny, stane se něčím mezinárodním,“ řekl údajně tento zdroj.

Britský novinář Ian Birrell tvrdí , že snaha o opětovné získání Krymu vzbuzuje mezi ukrajinskými představiteli i obavy před jadernou odvetou ze strany Ruska. Jeho zdroj blízký ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému údajně uvedl, že se ukrajinští představitelé obávají, že by Rusko mohlo odpovědět taktickými jadernými zbraněmi, aby uzavřelo úzké pozemní spojení z Ukrajiny na Krym.

Anexe Krymu v roce 2014 byla nezákonná, v Rusku ale nesmírně populární. Pro Putina to byl rozhodující okamžik, kterým plnil svůj slib, že obnoví velikost Ruska po rozpadu sovětského impéria, který označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století.

Po pádu komunismu se krymští občané v roce 1991 v referendu vyslovili pro ukrajinskou nezávislost, stejně jako každý jiný ukrajinský region. O tři roky později v Budapešťském memorandu mimo jiné Moskva a Washington garantovaly bezpečnost a územní celistvost Ukrajiny výměnou za to, že se Kyjev vzdá svých jaderných zbraní.

Jiný Birrellův zdroj blízký kyjevské vládě údajně prozradil, že Ukrajina by přijala mírovou dohodu založenou na tom, že se Rusko stáhne k hranicím, jaké existovaly před únorovou invazí. To by Putinovi umožnilo ponechat si Krym a části východní Ukrajiny obsazené v roce 2014.

„Ale když to napíšete, popřeme to,“ cituje Birrell tento zdroj. Ukrajinské veřejné mínění takovému řešení není nakloněno. Rusko navíc nyní nárokuje kromě Krymu další čtyři části východní a jižní Ukrajiny poté, co v nich narychlo zorganizovalo zfalšovaná „referenda“ o připojení k Ruské federaci. Svět tento pokus Moskvy o anexi dalšího ukrajinského území neuznal.

Ofenziva v Chersonské oblasti

Ačkoliv osvobození Krymu aktuálně není na pořadu dne, před ukrajinskou protiofenzivou se ruská vojska patrně stahují ze západního břehu Dněpru v Chersonské oblasti. Listu Kommersant to řekl zástupce ruských okupačních úřadů v regionu Kirill Stremousov.

Zelenskyj slíbil, že po osvobození Chersonu upře Kyjev pozornost ke Krymu. Ruský diktátor Putin opakovaně varoval před jakoukoli vojenskou akcí s cílem znovudobytí poloostrova a mluvil o červené linii.