Riziko jaderného úderu je nízké, řekl ČT ukrajinský zpravodajec. Putin prý chce přestávku

Lidé, kteří vyrostli v samostatné Ukrajině

Veškeré ukrajinské ozbrojené síly prošly v posledních osmi letech generační obměnou, přišla nová generace generálů a podle Skibického stejná změna proběhla i u vojenské rozvědky. „První, co jsme udělali, bylo, že jsme se zbavili ruského vlivu ve zpravodajství. Používáme detektor lži, kontrolujeme teď všechny naše příslušníky bez rozdílu, což je nový přístup. Chceme tak eliminovat možnost průniku do našich struktur,“ nastínil.

„Nicméně, je to skutečně první generace lidí, která se narodila a vyrostla už v samostatné Ukrajině. Získávali v ní vzdělání, sloužili v ukrajinské armádě v různých funkcích a nevědí, co je to armáda Sovětského svazu. Proto máme takové výsledky, to je naprosto jiná generace, která vyrostla v nezávislém státu,“ zdůrazňuje zástupce šéfa ukrajinské rozvědky.

„Náš útvar nebyl vytvořen na základě rozhodnutí sovětských orgánů, všechno tohle bylo vytvořeno nezávislou Ukrajinou. Žádný ruský vliv při přípravě nebo při formování našeho útvaru neexistoval,“ pokračuje.

Riziko jaderného útoku bereme vážně, ale je nízké

Vážně podle jeho slov je třeba brát každé riziko nebo vyhrůžku použitím jaderných zbraní, kvůli možným katastrofickým důsledkům. „Ale pokud se bavíme o Putinovi, tak naši analytici tvrdí, že v současné době to riziko je nízké, pouze vydírá Ukrajinu u Evropu, aby nepomáhala Ukrajině,“ říká Skibickyj k motivacím šéfa Kremlu.

Ruský diktátor se Ukrajinu snaží dotlačit už několik měsíců k jednáním, protože potřebuje bojovou pauzu, aby nahradil ztráty v armádě, snížil podporu civilizovaného světa a aby měl možnost připravit se na následující kroky k další rozsáhlé agresi, uvažuje Skibickyj nad plány ruského vůdce, kterému se nepodařila původně zamýšlená „třídenní speciální vojenská operace“.