Před sto lety fašisté pochodovali na Řím. Než se Mussolini stal ducem, obdivoval Husa

Převzal vedení novin Lid Itálie, v němž napsal: „Ode dneška jsme všichni Italové a nic než Italové. Nyní, když se ocel střetla s ocelí, vychází z našich srdcí jediný výkřik – Viva l'Italia!“ Podle Hibberta šlo o první zvolání rodícího se fašismu. „Mussolini odešel bojovat do války,“ napsal.

I když Mussolini ve svém mládí zamířil do Švýcarska, aby se vyhnul vojenské službě, nyní k odvodům do války přišel dobrovolně. Povolán byl v polovině roku 1915 a poté nasazen v elitním pluku ostrostřelců. V roce 1917 byl ale při výbuchu minometné bomby vážně zraněn a poté propuštěn.

Diktátorem bych mohl být já, naznačil

Domů se vrátil jako přesvědčený antisocialista. Místo podřízení se vůli lidu teď, ještě před koncem války, prosazoval zcela opačný způsob vládnutí – vyslovil se pro nástup diktátora, který by byl dostatečně energický a bezohledný na to, aby dokázal čelit politické a hospodářské krizi, ve které se země ocitla. Při projevu v Bologni pak podle Hibberta „naznačil, že on sám by se takovým mužem mohl stát“.

V roce 1919 založil Národní fašistickou stranu. Při projevech se obklopoval příznivci v černých košilích a jednoduše tak upoutával pozornost. „Jeho postava byla impozantní a jeho řečnický styl, staccato a repetice, byl vynikající. Jeho postoje byly velmi teatrální, názory rozporuplné, fakta často mylná a útoky zlomyslné a chybně zaměřené, ale jeho slova byla tak dramatická, metafory tak výstižné a úderné, jeho energická, opakující se gesta tak neobyčejně účinná, že se mu jen zřídkakdy nepodařilo navodit atmosféru,“ popsal Hibbert.

Začaly vznikat fašistické milice, které naháněly socialisty, vypalovaly stranické a odborové kanceláře a terorizovaly obyvatelstvo. Ve jménu Mussoliniho, který kdysi kritizoval tábority pro přílišné násilí, byly zbity nebo zavražděny stovky socialistů. Na konci roku 1920 začaly tyto oddíly útočit i na vládní instituce. Na konci následujícího roku už fašisté ovládali velkou část Itálie a Mussolini plánoval převzetí moci nad celou zemí.

V roce 1922 se mu k tomu naskytla příležitost. Odbory, pro které kdysi vytvářel propagandu, vyhlásily generální stávku. Mussolini prohlásil, že pokud jí nezabrání vláda, budou to muset udělat fašisté. Vláda ovšem nereagovala, a tak fašisté stávku skutečně potlačili. Jejich lídrovi to tak umožnilo postavit se do role ochránce pořádku.

Před shromážděním fašistů v Neapoli pak pohrozil: „Buď nám bude vláda vydána, nebo se jí zmocníme pochodem na Řím.“ Čtyřicetitisícový dav v jasné odpovědi začal provolávat „Řím, Řím, Řím!“