Svět vítal po Mnichovu mír. Obavy z narušení rovnováhy sil zůstaly v menšině

Britský konzervativní politik Lord Elton považoval dohodu za dobrou i v případě, že válku jen odložila. Sám byl přesvědčen, že se britské imperiální zájmy nedostaly do konfliktu s německými zájmy ve střední a východní Evropě – a nedokázal si představit, že by Hitler obrátil svou pozornost i sílu svých armád na západ.

Kritika mnichovské dohody na Ostrovech zaznívala také z opozičních řad. Například levicový deník The Guardian 1. října 1938 napsal: „Každý, kdo pečlivě prozkoumal podmínky, za nichž Hitlerovy jednotky začínají vstupovat do Československa, nemůže cítit nic jiného než neštěstí. Československo se stalo politicky bezmocným se vším, co to znamená pro rovnováhu sil ve východní Evropě. Hitler bude moci postupovat dál, až se k tomu rozhodne, a bude významně posílen.“

Podobně smýšlela i levicová opozice v podobě labouristů, které vedl další pozdější premiér, Clement Attlee. „Byl přesvědčený, že Mnichov byl tragédií, protože civilizovaná demokracie byla zrazena a předhozena bezskrupulóznímu diktátorovi,“ napsal o něm historik Lilly.

Tónu britské debaty však vládli příznivci řešení z Mnichova. „Většina zastánců appeasementu prožila Velkou válku a viděla obrovské škody, které napáchala. Nechtěli opakování nesmyslného ničení způsobeného lokálním sporem. Zastánci mírového řešení považovali problém za pozůstatek dohody z Versailles a vnímali ho jako oprávněný požadavek sudetských Němců na sebeurčení,“ shrnuje Lilly.

Schovaní za Maginotovou linií

Pokud se Londýn chtěl opakování hrůz světové války za každou cenu vyhnout, pro Paříž platil stejný přístup o to silněji. Čtyřleté boje totiž Francií otřásly mnohem drtivěji – pahorky rozbombardované krajiny u Verdunu, které vydržely i po sto letech, jsou stále děsivým mementem, a jak potom musely působit pouhých dvacet let po posledních výstřelech?

„Čtyři roky první světové války způsobily hlubokou ránu v paměti Francie a (premiér) Daladier ani zbytek jeho země nebyli připraveni opakovat krvavé časy,“ popisuje tehdejší atmosféru historik David Wildermuth ve své práci Édouard Daladier a Mnichov. Analogicky k silnému odporu k válce tak v zemi vládl i silnější tlak na vládu, aby v československé krizi našla mírové řešení.

Premiér Édouard Daladier poslancům své vnímání situace vysvětloval 4. října, krátce po jednání v Bavorsku. Paříž podle jeho slov čelila dilematu, zda odmítnout sudetoněmecké požadavky, což by vyvolalo německou agresi a vedlo ke zničení spojeneckého Československa, anebo se pokusit dojednat kompromis.