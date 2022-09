Britská královna jmenovala Trussovou premiérkou

Politický redaktor webu Independent Andrew Woodcock v rozhovoru s BBC uvedl, že nový britský premiér má běžně čas užít si po svém uvedení do funkce krátkou dobu hájení. Trussová ale podle něj vejde „přímo do hurikánu“. „Lidé čelí chudobě, firmám hrozí krachy. Potřebujeme řešení velice, velice rychle,“ řekl Woodcock.

Kvůli zdravotním obtížím v uplynulých měsících zrušila šestadevadesátiletá Alžběta II. svoji účast na některých politických a společenských akcích. Ze stejného důvodu zřejmě přijala Trussovou a Johnsona ve svém letním sídle Balmoralu, a nikoliv v Buckinghamském paláci, jak velí téměř dvousetletá tradice.

Johnson se rozloučil. Označil se za kosmickou raketu padající do atmosféry

Před cestou za královnou do Skotska vystoupil se svým posledním projevem před Downing Street končící premiér Boris Johnson. Prohlásil, že jako „nosná kosmická raketa, která udělala svoji práci, se nyní lehkým pádem vrátí zpět do atmosféry a spadne do odlehlého regionu v Pacifiku“.

Kancelář britského premiéra dnes na svém twitterovém účtu sdílela video, na kterém Johnson s manželkou Carrie prochází chodbou premiérského sídla za hlasitého potlesku úředníků a zaměstnanců těsně před tím, než Johnson vyšel ven černými dveřmi čísla deset a vystoupil se svojí řečí.

Thank you Boris. pic.twitter.com/iNZxWK0u7N — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

„Jako Cincinnatus se nyní vrátím ke svému pluhu,“ řekl Johnson závěrem projevu s odkazem s římského vojáka a politika z pátého století před naším letopočtem, který zachránil zemi před invazí a poté se „vrátil k pluhu“ na vlastní hospodářství. Do politiky se nicméně později po letech znovu vrátil.

Johnson svou rezignaci na premiérský post oznámil v červenci poté, co četné politické skandály vyústily v krizi důvěry britské veřejnosti v jeho osobu.

Předseda konzervativního Výboru 1922 Graham Brady v pondělí oznámil výsledky vnitrostranického hlasování, z něhož vzešla Liz Trussová jako šéfka Konzervativní strany a nová britská premiérka.