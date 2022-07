Extrémní vedra narušila dopravu v Británii či Španělsku, Francii dál trápí masivní vlna lesních požárů

„Záběry, které jsme viděli včera (v úterý), mi připomínají to, co jsem v posledních letech viděl v Kalifornii, Austrálii a jižní Evropě, a ne tolik ve Velké Británii,“ prohlásil v reakci na zásahy londýnských hasičů starosta Sadiq Khan. I přes klesající teploty podle něj zůstává nebezpečí požárů vysoké, protože horké a suché počasí vysušilo travnaté plochy.

Nejhorší situace je podle mluvčího hasičů Matthieu Jomaina stále jižně od Bordeaux. „Klimatické podmínky jsou šílené. Je to výbušný koktejl,“ uvedl.

Francouzský departement Gironde, který od víkendu trpí zničujícími lesními požáry, ve středu navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron. „Musíme čelit zcela výjimečné situaci, hovoříme o více než 20 tisících hektarech postižených v Gironde, patnácti stech hektarech ve Finistère a patnácti stech hektarech v Bouches-du-Rhône,“ popsal škody na jihu Francie ministr zemědělství Marc Fesneau. Vláda by podle něj měla významně investovat do boje s požáry. Pro televizi France 2 zmínil, že kabinet vyčlenil 850 milionů eur (v přepočtu přes dvacet miliard korun) na modernizaci flotily hasičských letadel a jednu miliardu eur na výsadbu stromů (v přepočtu 24,5 miliardy korun).

WMO hovoří o klimatickém budíčku pro vlády a voliče

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) současná vlna veder vrcholila v úterý. Zároveň organizace ve své zprávě vyjádřila naději, že nynější extrémní počasí bude znamenat „budíček pro vlády i voliče, aby dělali více proti změnám klimatu.“

WMO předpovídá, že po vyvrcholení vlny veder v úterý zůstanou teploty nad obvyklými hodnotami až do poloviny příštího týdne. Zástupci organizace také očekávají, že kvůli horku budou umírat další lidé v pokročilém věku a pacienti s různými zdravotními komplikacemi. Generální tajemník Petteri Taalas upozornil, že „negativní trend“ zhoršujících se vln veder bude zřejmě pokračovat po celá desetiletí, a to nejméně do roku 2060.

Před důsledky klimatické změny varovali rovněž vědci z evropské agentury pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Vedra podle nich souvisí i s nezdravou úrovní znečištění přízemním ozonem v Evropě.

Světová zdravotnická organizace stanovila limit pro osmihodinovou expozici přízemnímu ozonu na 100 mikrogramů na metr krychlový. V některých místech na jihu Evropy, zejména na Pyrenejském poloostrově a jihu Itálie, tyto hodnoty přesáhly 200 mikrogramů.