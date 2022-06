Francouzi rozhodují o složení Národního shromáždění. Macronovi hrozí ztráta většiny

Francouzi rozhodují o tom, kdo obsadí 577 parlamentních křesel. V prvním kole se rozhodlo o pěti poslancích, takže tuto neděli Francouzi rozhodnou o zbývajících 572 mandátech. Před týdnem centristé první kolo vyhráli, ale od NUPES je dělila necelá desetina procentního bodu.

Centristé kolem prezidenta Emmanuela Macrona v minulých volbách v roce 2017 získali parlamentní většinu v podobě 350 křesel, nyní však není jisté, zda budou mít minimální většinu 289 mandátů.

Nové lidové, socialistické a ekologické unii (NUPES) Jeana-Luka Mélenchona dávaly odhady možnost obsadit 150 až 200 křesel. NUPES ale nevylučuje, že uspěje lépe než Spolu a že vnutí svou spolupráci Macronovi, který v dubnu obhájil druhý pětiletý prezidentský mandát.

„Prezidenta Macrona čeká složitý úkol. V roce 2017 hlasovala pro prezidentskou většinu v prvním kole třetina voličů, teď to byla pouze čtvrtina. To je výrazný propad, který v kombinaci s nízkou volební účastí ohrožuje Macronovu většinu v Národním shromáždění,“ komentuje volby analytik Jean-Daniel Levy z výzkumné agentury Harris Interactive.

Zameťte s Macronem, vyzval Mélenchon

O výsledku podle pozorovatelů rozhodne volební účast. Minulou neděli přišlo k urnám jen 47,5 procenta voličů –⁠ pro první kolo parlamentních voleb ve Francii to byla rekordně nízká účast. Pokud by Macron většinu v dolní komoře ztratil, jen těžko prosadí své reformy, například zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu z 62 na 65 let.

„V neděli nesmí Republice chybět ani jeden hlas. Spoléhám na vás, že naší zemi dáte silnou většinu, abychom mohli čelit výzvám této doby a budovat naději,“ nechal se před hlasováním slyšet francouzský prezident.