Kvůli ruské agresi na Ukrajině hrozí potravinová krize. Je to forma vydírání, říká Romancov

„Nepochybně se jedná o formu vydírání a já pevně doufám, že na to Západ nepřistoupí. Vedle ruského vydírání by mělo dojít k tomu, že se Západ pokusí změnit situaci ve svůj prospěch nějakým silovým řešením,“ řekl k ruské blokádě v pořadu Horizont ČT24 politický geograf Michael Romancov.

Romancov se obává, že o silném postoji světa vůči ruské agresi zatím nemůže být řeč: „V OSN, kde to nikoho v uvozovkách nic nestojí, již několikrát jednota dosažena byla. Ale pokud jde o sankce, které by na Rusko doléhaly, tak tam je podpora minimální. Spíše jde o to, jakým způsobem bude zbytek světové komunity tlačit na Západ v souvislosti s tím, co požaduje Rusko a co mu odpovíme. Ruské ambasády v Africe a v Asii například již několik týdnů tvrdí: Západ vás chce nechat vyhladovět. Nezaregistroval jsem, že by se vlády států v Asii či Africe vůči tomuto vyhrazovaly.“

Alternativy jsou drahé

Napadená země má ve skladech ještě 20 milionů tun obilí – celou třetinu loňské produkce. Ruská okupace přístavů v Azovském moři a námořní blokáda černomořské Oděsy přetnuly tradiční cestu ukrajinským exportérům.

Ukrajině chce s vývozem obilí pomoci například Británie. Konkrétní možnosti řešil britský ministr dopravy Grant Shapps se svým ukrajinským protějškem Oleksandrem Kubrakovem. „Obecně šlo o to, jaká infrastruktura je potřeba, aby se zajistilo, že se obilí dostane ven,“ řekl o jednání Shapps. „Existuje spousta dalších možných způsobů, jak obilí a další zboží dostat ze země… A je klíčové, aby se to podařilo, protože jinak bude problém s hladověním a možná i s hladomorem,“ dodal ministr. Británie chce do oblasti také vyslat válečné lodě, právě kvůli ochraně nákladních plavidel s ukrajinským obilím.

„Je to reálné, existují námořní kapacity, které by toho byly schopny. Naráželo by to však na celou řadu problémů, například na obavy z další eskalace,“ uvedl Romancov.

Část zásob obilovin se Ukrajina pokouší s pomocí dalších zemí vyvézt po železnici. Například český státní železniční nákladní dopravce ČD Cargo odvezl v úterý první vlak s kukuřicí z Ukrajiny do německého přístavu Brake. Do exportu ukrajinského obilí se zapojila i nákladní divize německých drah DB Cargo. Tento způsob dopravy je ale o dost dražší.

„Už před Ukrajinou jsme na planetě Zemi čelili mimořádným potravinovým krizím. Náklady na palivo, ceny komodit, náklady na dopravu se už zdvojnásobily, ztrojnásobily, zčtyřnásobily,“ uvedl Beasley.

Už teď panují obavy, že výpadek ukrajinského exportu v kombinaci s vleklým suchem budou mít zásadní dopad na trhy v Africe a Asii. A jejich důsledkem může být prudký nárůst migračního tlaku na Evropu. Něco, co by pro Kreml bylo vítaným dopadem v jeho gradujícím nepřátelství se Západem.