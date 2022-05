Uprchlíci z Charkova se vracejí domů. Čeká je spousta práce a život v těžkých podmínkách

Do Charkova přijíždí zhruba dva tisíce lidí denně. Město je o něco bezpečnější, život zde ale o mnoho jednodušší není. Na jednom z místních sídlišť lidé čekají na humanitární pomoc a ve frontě na základní potraviny stojí dlouhé hodiny. Některé obchody jsou sice otevřené, bez peněz ale nakoupit nelze. „Není práce a už dva měsíce jsem nedostala důchod. Za co mám nakupovat?“ zoufá si obyvatelka Charkova Natalia.

Vlak ze západní Ukrajiny přijíždí do Charkova. Místní se chtějí vrátit do práce a vyhlížejí normální život. A někteří také vyhlížejí své rodiče a další příbuzné, kteří před invazí uprchli a po čtvrt roce se vrací domů. „Nebezpečí ale ještě trvá, je potřeba být stále opatrný,“ je si vědom Petro, obyvatel Charkova.

Směrem k hranicím je situace ještě napjatější. Platí to i pro ves Kutuzivka, jen pět kilometrů od města. Ruské síly tuto obec severovýchodně od Charkova už před několika týdny opustily, to ale ještě neznamená, že je tu úplně bezpečno.

Charkovské metro obnovilo provoz

V Charkově v úterý téměř po tříměsíční pauze vynucené ruskými útoky obnovilo provoz metro. Jeho stanice během ruské ofenzivy sloužily jako protiletecký kryt. Informovala o tom agentura AFP. Vedení města požádalo lidi, kteří se od začátku invaze uchýlili do stanic, aby do neděle odešli. Nabídlo jim dočasné ubytování. Mnohé domy ve městě byly zničeny nebo stojí v oblastech, kde stále není bezpečno. V zavřených stanicích zůstává ještě asi sto lidí. Obyvatelé Charkova mohou metro nadále používat jako kryt v době leteckých poplachů, zdůraznila místní média.

„Metro jsme se rozhodli uvést do provozu, protože musíme nastartovat ekonomiku,“ řekl starosta města Ihor Terechov. „Je to zvláštní pocit. Lidi tady tři měsíce žili a teď to člověku připadá jako normální den, kdy jede do práce jako obvykle,“ shrnul své pocity Artemij Zelenskyj, pracovník autoservisu, který dnes jel metrem v prvních hodinách po jeho znovuotevření.

Vlakové soupravy charkovského metra projíždějí stanicemi na všech třech linkách zatím jen každých dvacet nebo třicet minut, intervaly se mají ale v nadcházejících dnech zkrátit. Zavřené zůstávají tři stanice v severovýchodní části města, která podle AFP stále čelí útokům dělostřelectva. V příštích dvou týdnech budou moci lidé jezdit metrem zadarmo.