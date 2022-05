Válka na Ukrajině trvá už čtvrt roku. Zemi musí Západ nadále pomáhat, míní Petr Pavel

Po pěti týdnech snahy o dobytí ukrajinské metropole se Rusové stáhli. Jenže to, co po nich zůstalo, zděsilo celý svět. Výsledkem „speciální operace“, jak Moskva svůj útok na Ukrajinu označuje, byly stovky neozbrojených obyvatel povražděných na ulicích, znásilněné ženy, a dokonce i děti. Vojáci se zemí strovnali celé čtvrti.

Podle Pavla ale stále probíhají útoky na celém území Ukrajiny, většinou jde o útoky na infrastrukturu a civilní cíle. „Mají znejistit ukrajinské vedení a možná ho přimět k tomu, aby začalo přemýšlet o návrzích, že by mělo uvažovat o nějakém příměří i za cenu ztráty území,“ uvedl.

Petr Pavel si také myslí, že Rusko přecenilo své síly a podcenilo Ukrajince. „To ale vůbec neznamená, že by měla Ukrajina vyhráno. Rusko má stále množství zdrojů, které do této války může zapojit. Ukrajina v současné době skutečně výrazně potřebuje západní pomoc,“ míní. Zmínil, že Západ by měl Ukrajině poskytnout vše, co potřebuje pro efektivní obranu.

Pavel: Krym Ukrajina zpátky asi nezíská

V souvislosti s tím, že by se Ukrajina mohla pokusit získat zpátky Krym, Pavel řekl, že tato část země je pro Rusko velmi důležitá. „Myslím si, že je mnohem pravděpodobnější, že se Ukrajině podaří postoupit v těch územích okupovaných po 24. únoru, ale že by se jim mohlo podařit vytlačit ruskou armádu z celého území včetně Krymu a části Donbasu, která byla okupovaná už od roku 2014, to je málo pravděpodobné,“ odhaduje.

Pavel se vyjádřil také k Mariupolu, který už je kompletně pod vládou okupantů. Pro Rusko to je podle něj důvod vyhlásit velký úspěch. „Mariupol je největší město, které se ruským silám podařilo obsadit a plně kontrolovat. Ale z toho praktického hlediska to už na průběh obrany Ukrajiny nemělo zásadní vliv,“ uvedl.