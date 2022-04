Invaze na Ukrajinu nemá náboženský základ. Slova patriarchy Kirilla ho diskreditují před věřícími, říká religionista

přehrát video Události, komentáře: Postoj církví ke konfliktu, role náboženství v Rusku Zdroj: ČT24

Papež František během mše na Boží Hod Velikonoční, při které pronesl poselství Urbi et Orbi, přirovnal válku na Ukrajině k bratrskému konfliktu Kaina s Ábelem. Podle religionisty Jana Sušera je to jeden z možných pohledů na konflikt mezi dvěma pravoslavnými národy, vyjadřuje ale podle něj symbolickou zkratku. „Podobně to pojmenoval i metropolita Onufrij, zástupce moskevského patriarchátu na Ukrajině. Zároveň se z druhé strany ozývají hlasy, že Ukrajinci a Rusové spolu nemají tolik společného, možná ani kulturně,“ zamýšlí se. Papežovo poselství považuje za významné symbolické gesto, které ale na ruskou veřejnost a pravoslavné věřící nebude mít zásadní vliv. „Jako podstatnější rozměr bych viděl to, že lidé na Ukrajině uslyší podobná slova podpory. Že tak významný náboženský představitel se vyjadřuje jejich směrem. A že papež tím způsobem formuje diskurz na Západě a to, jak to vnímáme my tady,“ vysvětluje.

Postoje moskevského patriarchy Kirilla, který válku přirovnával k „boji proti zdegenerovanému Západu“ nebo „boji proti satanovi a proti ideologii gayů“ podle Sušera ovlivňuje jeho blízký vztah k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Domnívám se, že jejich blízkost Kirillovi dost svazuje ruce v tom, jak by mohl v tomto konfliktu vystupovat. On sám se celou dobu, co je na patriarchálním trůně, označoval za patriarchu malé Rusi, i velké a bílé Rusi. Nyní se ale k malé Rusi nemůže prakticky hlásit a diskredituje ho to významně i v očích pravoslavných na západě nebo jinde ve světě,“ vysvětluje.

