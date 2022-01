Ukrajinská tajná služba dopadla skupinu, která údajně chystala útoky v příhraničních regionech

V souvislosti s Ukrajinou v poslední době stoupá napětí. Kyjev a západní země se obávají možné ruské invaze do země, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků. Už dříve varovaly, že by Moskva mohla využít provokací, které by podobnou operaci zdůvodnily. Rusko, které v roce 2014 vojensky obsadilo ukrajinský poloostrov Krym a rozpoutalo válku v Donbasu, ovšem popírá, že by chystalo nový vpád na Ukrajinu. Ze zvyšování napětí naopak viní Západ.

Macron bude mluvit s Putinem i Zelenským

Kreml oznámil, že do konce tohoto týdne si budou o situaci kolem Ukrajiny telefonovat ruský prezident Vladimir Putin a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Hlava Francie hodlá situaci probrat rovněž s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Macrona čeká v úterý také jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Francie, Německo, Ukrajina a Rusko patří do takzvané normandské skupiny, jejíž zástupci se ve středu mají setkat v Paříži.