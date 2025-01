Někde výhodné, jinde konec na ulici, říká o zdravotním pojištění v USA expert

před 21 m minutami | Zdroj: ČT24 , X

Studio ČT24: Jakub Hlávka k americké zdravotní péči (zdroj: ČT24)

Nastupující prezident Donald Trump dlouhodobě kritizuje opatření bývalého prezidenta Baracka Obamy, které umožnilo, aby se do systému zdravotního pojištění připojily miliony chudších Američanů. Programů a opatření zabývajících se zdravotním pojištěním v USA je však více. Mezi nejoblíbenější patří podle vedoucího Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakuba Hlávky z Masarykovy univerzity systém Medicare, který využívají především senioři. Ti zároveň podle něj patří mezi Trumpovy důležité voličské základny.

Například program Medicaid, který umožňuje Američanům s nízkým příjmem přístup k lékařské péči, je podle Hlávky unikátní v tom, že se liší stát od státu a zaměřuje se na ty nejchudší. „Asi deset států z padesáti program Medicaid nerozšířilo tak, jak to Obamova reforma umožnila,“ sdělil s tím, že jde například o Texas nebo Floridu, přičemž „právě tam je nejvíce obyvatel, kteří jsou spíše nízkopříjmoví, a kteří stále nemají pojištění“. Demokratické státy podle Hlávky navyšují příspěvky, aby se do programu vešlo co nejvíce nejchudších lidí, kteří by zdravotní péči měli mít díky velké podpoře „skoro zadarmo“. „Tyto rozdíly mezi státy jsou bolístkou amerického zdravotnictví, protože v podstatě stejný člověk... v jednom státě pojištění má velmi výhodně a v jiném státě ho nemá. A může skončit doslova na ulici s lékařským bankrotem,“ vysvětlil.

Fakta Vybrané programy zdravotního pojištění v USA

Pro starší obyvatele USA funguje program Medicare, který je podle Hlávky velmi oblíbený. „Když v šedesátých letech vznikal, tak tehdy proti němu byl velký odpor – hlavně ze strany republikánů. A řekl bych, že i odborných lékařských asociací. To byl takový evropský model pojištění, který se Američanům zdál velmi socialistický,“ popsal. Od té doby však podle něj získal program velkou oblibu „a právě senioři, kteří byť volí Trumpa, tak když se jich ptají, jak jsou spokojeni, odpovídají, že s Medicare jsou spokojení velice“.

Republikáni by preferovali soukromý trh Jediná výzva v případě Medicare je podle Hlávky v tom, že stát může delegovat pojištění na soukromé společnosti. Tomu se říká Medicare Advantage. „Je to soukromá varianta tohoto veřejného programu. A tam se ukazuje, že pravděpodobně dochází k docela významným manipulacím a únikům zdrojů, které stát soukromým společnostem dává. A kvalita je možná trochu nižší,“ nastínil expert. U programu Medicare by tedy nečekal, že ke zrušení dojde. Myslí si však, že o tom, do jaké míry přenechávat zdroje soukromým pojišťovnám, se povede velká diskuze.

Affordable Care Act, také zvaný Obamacare, je podle odborníka program, díky kterému se snížil podíl Američanů, kteří nemají pojištění, z více než deseti procent populace na přibližně šest. „Miliony lidí díky tomu získaly dostupné pojištění. A není to jen skrze veřejné programy, ale i soukromé. Oni dostávají na výměnách, kterým říkají Market Exchanges, příspěvek na pojištění, pokud na něj nemohou dosáhnout sami,“ popsal Hlávka. Podle texaské demokratické kongresmanky Jasmine Crockettové omezila Medicare ceny dalších patnácti léků na předpis. „Pokud se Trump a republikáni pokusí zastavit toto snižování cen, bude jasné, komu skutečně slouží – svým miliardářským kamarádům,“ napsala na X.