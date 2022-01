Blinken a Lavrov se v Ženevě sešli kvůli Ukrajině. Průlom v jednání se nečeká

Blinken má za sebou středeční rozhovory v Kyjevě a čtvrteční v Berlíně. Uvolnění napětí mezi Kyjevem a Moskvou to zatím nepřineslo a Blinken se netajil tím, že to tak nejspíš zůstane i po pátku. „Máme co do činění s obtížnými záležitostmi a nepodaří se je vyřešit rychle. Určitě nečekám, že je vyřešíme zítra (v pátek) v Ženevě,“ prohlásil v Berlíně.

Ruské podmínky, jako je například záruka, že NATO nepřijme za svého člena Ukrajinu, označil za odsouzené k nezdaru. Už dříve je s poukazem na to, že Ukrajině do výběru spojenců nemůže žádná další země mluvit, odmítly také všechny členské země Severoatlantické aliance.

Lavrov dal zase dopředu najevo požadavek, aby Washington místo šíření zpráv o chystané ruské agresi, kterou Moskva popírá, raději přiměl Kyjev plnit takzvané minské dohody. Jejich cílem je ukončit konflikt mezi ukrajinskými vládními silami a proruskými separatisty podporovanými Moskvou na východě Ukrajiny. Dohody však, kromě křehkého příměří, průlom nepřinesly a Kreml i Kyjev se vzájemně obviňují z jejich neplnění.