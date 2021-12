USA se podle Bidena nechystají kvůli Ukrajině vyslat do oblasti vojáky

Americký prezident rovněž prohlásil, že do pátku oznámí setkání s vysoce postavenými zástupci Ruska a nejméně čtyřmi velkými zeměmi NATO. Jednat by se podle prezidenta USA mělo o ruských obavách z rozšiřování NATO a o opatřeních, jež musí být přijata, aby se podařilo „snížit teplotu na východní frontě“.

„Tato otázka je provokativní,“ odpověděl Putin novinářům na dotaz, zda se Rusko chystá či nechystá napadnout Ukrajinu. Rusko podle Putina vede mírumilovnou politiku, ale má právo zajistit si svou bezpečnost ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Netečně přihlížet případnému vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance by z ruského hlediska bylo podle Putina „zločinnou nečinností“, protože má důvody předpokládat, že v případě vstupu do NATO by Ukrajina na svém území rozmístila zbraně ohrožující Rusko.

Zaorálek: Nord Stream 2 je pro Rusko víc než Ukrajina

O situaci mezi Ruskem a Ukrajinou mluvil ve středečním Interview ČT24 bývalý šéf české diplomacie a současný ministr kultury v demisi Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ten se domnívá, že Rusko nezaútočí, protože by to znamenalo konec Nord Streamu 2.

Podle agentury Reuters totiž američtí představitelé sdělili členům amerického Kongresu, že existuje dohoda s Německem, podle které by v případě invaze na Ukrajinu Berlín plynovod, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, zavřel. „Konec Nord Streamu pro Rusko významnější než celá Ukrajina. Že by tohle riskovali, se mi nezdá,“ podotkl Zaorálek.

Není si zároveň jistý, zda by efekty útoku byly tak velké na to, aby stálo za to do takové akce jít. Na to podle něj kladou důraz Spojené státy, které Rusko odstrašují zdůrazňováním nákladů operace. Cestou, jak Rusku vzdorovat Zaorálek vidí i ve vyšponování sankcí tak vysoko, aby mělo Rusko pocit, že se mu útok nevyplatí. Připomněl zároveň, že Ukrajina není členem NATO.

„Takže v případě, že by Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak to není tak, že nastupujeme. Tyto garance od nás Ukrajina nemá,“ řekl.