V Almaty byla opět slyšet střelba. Německo pozastavuje vývoz zbraní do Kazachstánu

Podle agentury TASS v hlavním městě Nur-Sultanu v sobotu ráno znovu začalo fungovat pevné připojení k internetu, to mobilní zůstávalo nefunkční. Obyvatelé se na internet nemohli dostat od pátku. Podle ministerstva obchodu obchodní řetězce v pěti velkých kazachstánských městech začaly znovu přijímat platby kartou.

„Američtí občané by si měli být vědomi toho, že násilné protesty mohou výrazně ovlivnit konzulární služby poskytované velvyslanectvím Spojených států, a to včetně pomoci americkým občanům, již odjíždějí z Kazachstánu,“ upozornilo americké ministerstvo zahraničí.

To umožní „dobrovolný odchod“ zaměstnancům konzulátu v Almaty, pokud nejsou nezbytní pro řešení mimořádných situací a chod pracoviště. Odjet budou smět i všichni rodinní příslušníci amerických zaměstnanců a diplomatů.

Vývoz zbraní

Německá vláda pozastaví kvůli nepokojům vývoz německých zbraní do Kazachstánu. S odkazem na nejmenované zdroje z kabinetu to tvrdí agentura DPA. V uplynulém roce Berlín udělil 25 licencí na vývoz zbraní do této postsovětské republiky ve výši 2,2 milionu eur (zhruba 55 milionů korun). Pro německé zbrojní firmy tak byl Kazachstán spíše menším zákazníkem.

Vývoz zbraní a materiálu, který lze použít pro civilní i vojenské účely, do této země umožňuje i Česko. Podle zprávy ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 bylo aktivních jedenáct licencí na vývoz v hodnotě 16,8 milionu eur (410 milionů korun). Z objemu firmy využily 330 tisíc eur, v roce 2019 to bylo 3,8 milionu eur. Povolen je export například palných zbraní, vozidel, chemikálií a „látek určených pro potlačování nepokojů“.