Největší odkladiště rychlé módy je v Chile, výroba oblečení představuje velký ekologický problém

„Přišli jsme se sem poohlédnout po nějakém oblečení, protože opravdu žádné nemáme. Museli jsme všechno zahodit cestou,“ řekla uprchlice z Venezuely Jenny, která se v Chile nachází.

Lidé a země v nouzi jakoby si na této obří skládce podávali ruku. V této pustině v přístavu Iquique a jeho průmyslové zóně Alto Hospici v chilské poušti Atacama končí veškerá móda, kterou vychrlí továrny v Asii, proletí neúspěšně velkými obchodními řetězci na Západě a prodat se je nakonec nepodaří ani v žádném ze secondhandů Latinské Ameriky. Vůbec poslední šanci mohou tomuto oblečení dát jen ti, kdo nemají peníze ani na obnošené šaty.

Moře textilního odpadu způsobuje mimořádnou ekologickou zátěž. Jen na výrobu jednoho páru džínů se při započítání bavlny, kterou je nutné vypěstovat, obvykle spotřebuje sedm a půl tisíce litrů vody.

V nejsušší poušti světa se voda ztrácí bez náhrady. Plýtvání se ale snaží vyvažovat projekty průmyslové recyklace.

Z odpadu vzniká zase něco nového

„Odpad je to, co se dostane na skládku, ale pro nás je to surovina k výrobě tepelně izolačních panelů,“ řekl ředitel firmy Ecofibra Franklin Zepeda.

Jde o jednoduchý proces, při kterém se zbytky starého oblečení rozcupují a vlákna se navrství do připravených rámů. Výroba generuje žádaný stavební materiál a to s minimálními nároky na energie a životní prostředí.