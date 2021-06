Koronavirus ve světě: Situace v Moskvě je dramatická, varuje starosta. Na Slovensku se naopak dál rozvolňuje

Podle agentury TASS se povinné očkování v Moskvě pravděpodobně dotkne zaměstnanců v obchodech, veřejném stravování, v komunálních službách, dopravě, vzdělávání nebo i například kultuře. Do 15. července je zapotřebí zorganizovat očkování první dávkou vakcíny nebo jednodávkovým očkovacím preparátem a do 18. srpna druhou dávkou, a to nejméně pro šedesát procent pracovníků, nařídl úřad na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor podle agentury Interfax.

„V nemocnicích leží více než dvanáct tisíc lidí v různě závažném stavu. Co do nemocnosti jsme už na úrovni loňských vrcholů,“ napsal na svém blogu starosta Moskvy Sergej Sobjanin a vyzval své spoluobčany, aby se nechali proti onemocnění očkovat. Učinilo tak dosud podle něj přes 1,8 milionu obyvatel hlavního města, ve kterém žije přibližně 12 milionů lidí.

Ruský operativní štáb oznámil přes třináct tisíc nově prokázaných případů koronaviru za poslední den - v samotné Moskvě úřady evidují 5782 nově potvrzených infekcí. O den dříve v metropoli zaregistrovali 6805 případů, celkem se v městě od začátku pandemie infikovalo přes 1,2 milionu obyvatel, uvedla agentura TASS s tím, že za posledních 24 hodin zemřelo v Moskvě 75 lidí v souvislosti s covidem-19, v celé zemi pak 396 osob.