Vakcínu AstraZeneca by zdravotníci neměli dávat ani lidem starším 60 let, uvedl zástupce EMA

Státy by měly přestat používat vakcíny firmy AstraZeneca i pro lidi starší 60 let. Řekl to zástupce Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Marco Cavaleri, jehož v neděli citovala agentura Reuters. Některé země se kvůli riziku krevních sraženin už rozhodly tento přípravek nepoužívat pro lidi mladší 60 let.