Pandemie ve světě: Kalifornie rozvolňuje opatření, Izraelci odkládají roušky

Poprvé za více než rok vyrazili lidé vdo práce bez nutných roušek. Venku si přitom nemusí chránit dýchací cesty už od dubna. Rozvolnění se však nevztahuje na neočkované pracovníky nebo návštěvníky zdravotnických zařízení a cestující v letadlech.

Ačkoli agentura Reuters v úterý napsala, že bez roušek vyrazily i děti do škol, list The Times of Israel uvedl, že ministerstvo zdravotnictví školy specificky nezmínilo. Resort podle něj dříve sdělil, že u žáků ve třídách budou roušky stále nutné, jelikož většina Izraelců mladších 16 let ještě není očkována.

Židovský stát rovněž zaznamenal pokles počtu nových infekcí, přestože očkování proti koronaviru zpomalilo. Hromadná vakcinační kampaň společně s karanténními opatřeními snížila počet denních přírůstku z průměrných 8600 nakažených denně během největší krize na devatenáct, které testy odhalily v neděli.

Kalifornie ruší opatření

Protikoronavirová opatření rozvolnila i americká Kalifornie. Vedení státu v úterý vyhlásilo „velké znovuotevření“ a od půlnoci místního času (9:00 SELČ) zrušilo omezení týkající se restaurací, barů, supermarketů nebo posiloven, ale i sportovních stadionů a dalších podniků.

Kalifornie chce podle agentury AP před začátkem léta vyslat signál, že se tamní život vrací k normálu. Úřady do státu začínají opět lákat i turisty, kterým nově umožňuje vstup například zábavní park Disneyland, který po delší dobu umožňoval vstup jen kalifornským rezidentům.