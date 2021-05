Lídři EU souhlasí s rušením koronavirových restrikcí v Evropě. Chtějí více vakcín pro chudé země

Život v zemích Evropské unie by se v příštích týdnech měl začít pomalu vracet do normálu. Shodli se na tom prezidenti a premiéři členských zemí, podle nichž je podmínkou obezřetného rušení pandemických restrikcí rychlý postup očkování. Šéfové států a vlád se shodli na nutnosti posílit produkci vakcín, jichž by měla EU více poskytovat chudším zemím. Letos by to mělo být až sto milionů dávek. Podpořili také co nejrychlejší zavedení takzvaných covidových pasů usnadňujících cesty přes hranice.