Evropský parlament odsoudil Babišův střet zájmů. Rezoluci podpořilo přes 500 europoslanců

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise. Podle ní je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto podle Komise nemá nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

Babiš: Rezoluce je zásahem do českých záležitostí

Babiš považuje rezoluci za zasahování Evropského parlamentu do záležitostí České republiky a snahu ovlivnit sněmovní volby. „Je to pokračování zasahování EP do vnitřních záležitostí Česka. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam organizuje,“ řekl ve čtvrtek.

Premiér podotkl, že schválenou rezoluci ještě detailně neprostudoval. „Pokud mám informaci, tak tam jsou i lži a pomluvy ohledně České republiky a českého státu. Předpokládám, že to ministři nastudují a stejně jako minule budou reagovat,“ podotkl Babiš, podle kterého je nepřístupné, aby „někdo z EP“ hodnotil českou justici nebo jiné instituce. „Je to jenom politický boj, nic jiného,“ dodal.

Ke kritice rozhodnutí zákonodárců se přidal i Agrofert, podle kterého je rezoluce bezprecedentním zásahem do českého podnikatelského prostředí, diskriminuje vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Firma také odmítá možnost střetu zájmů premiéra a společnosti.