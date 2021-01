Spojené státy podle OSN musí odvolat zařazení jemenských šíitů k teroristům, jinak zemi hrozí hladomor

Už nyní podle Lowcocka v konfliktem zmítané zemi umírá hlady kolem 50 tisíc Jemenců a s nedostatkem jídla se tam potýká dalších pět milionů lidí. Lowcock zmínil, že někteří dodavatelé, banky a pojišťovny již svým jemenským partnerům oznámili, že se plánují z Jemenu zcela stáhnout. „Tvrdí, že je to pro ně příliš velké riziko,“ uvedl. Dodal, že mezi těmito skupinami panuje strach, že by kvůli americkým krokům, byť nedopatřením, mohly zkrachovat či skončit ve vězení.

Šéf humanitárních operací OSN Mark Lowcock ve čtvrtek zdůraznil, že hlavní prioritou v Jemenu je odvrátit hladomor. Odvolání amerického rozhodnutí, které má nabýt účinnosti 19. ledna, by podle něj mohlo devastujícímu hladomoru zabránit. Lowcock zároveň vyjádřil přesvědčení, že výjimky, které Washington přislíbil nevládním organizacím, jež dovážejí do rebely kontrolovaných částí Jemenu humanitární pomoc, hrozbu hladomoru neodvrátí.

Souhlas s Lowcockem ve čtvrtek před Radou bezpečnosti OSN vyjádřil také zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths. „Rozhodnutí by přispělo k hladomoru v Jemenu. Z humanitárních důvodů by mělo být co nejdříve odvoláno,“ uvedl. Poznamenal, že krok USA může zkomplikovat snahy o dialog mezi znesvářenými stranami.

Šéf Světového potravinového programu (WFP) David Beasley rovněž vyzval USA, aby rozhodnutí odvolaly. Saúdskou Arábii a další státy sousedící s Jemenem požádal, aby se na humanitární pomoci této zemi více finančně podílely. Pokud USA rozhodnutí neodvolají, hrozí podle Beasleyho v Jemenu katastrofa. „Doslova to znamená rozsudek smrti pro statisíce, ne-li miliony nevinných Jemenců,“ řekl.