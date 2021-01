Pence odmítl použít proti Trumpovi ústavní dodatek, demokraté zahájí hlasování o impeachmentu

Sněmovna by mohla ústavní žalobu schválit už ve středu - stačí k tomu prostá většina, a tu demokraté v této komoře mají. Poté by následovalo hlasování v Senátu, kde je k odsouzení prezidenta potřeba dvoutřetinová většina, k níž by ale demokrati potřebovali na své straně 17 republikánů. Takový výsledek se neočekává. Trumpovo funkční období skončí 20. ledna.

Minulou středu Trumpovi příznivci vnikli do budovy Kapitolu, ve které členové Sněmovny reprezentantů a Senátu potvrzovali výsledky listopadových prezidentských voleb. Končící šéf Bílého domu tvrdí, že volby byly zfalšované, a na mítincích i na sociálních sítích své voliče k nepokojům burcoval. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.

Demokraté by mohli zkusit zablokovat další Trumpovu kandidaturu

List The New York Times v úterý napsal, že lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell je potěšen snahami demokratů o impeachment prezidenta. To podle deníku naznačuje odklon části republikánů od Trumpa. McConnell je přesvědčen, že snahy o impeachment usnadní vyloučení prezidenta z Republikánské strany, dodal list The New York Times.

Demokraté by také mohli využít situace, aby prosadili hlasování o zablokování možnosti kandidatury Trumpa v budoucích prezidentských volbách. K tomu by stačila i v Senátu prostá většina, napsala agentura Reuters. Trump již dříve uvedl, že plánuje ucházet se v roce 2024 o úřad znovu.

Demokraty ovládaná sněmovna proti Trumpovi vznesla ústavní žalobu už v prosinci 2019. Tehdy prezident čelil obvinění ze zneužití funkce a maření spravedlnosti v souvislosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k politicky výhodnému kroku pro Trumpa. Senát, který tehdy ovládali republikáni, prezidenta obvinění zprostil.