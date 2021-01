Pelosiová: Pokud nebude Trump odvolán, demokraté spustí impeachment

Pelosiová chce v pondělí nechat volit ve Sněmovně reprezentantů o rezoluci vyzývající viceprezidenta Mikea Pence a kabinet, aby využili 25. dodatku ústavy a iniciovali Trumpovo sesazení. Pokud viceprezident nebude reagovat, demokraté spustí proces ústavní žaloby.

„Výkonnou moc bohužel vede nepříčetný, nespoutaný a nebezpečný prezident Spojených států. Zbývá nám jen několik dní na to, abychom se před ním ochránili,“ uvedla Pelosiová v pořadu 60 Minutes televize CBS.

Trump by byl prvním americkým prezidentem, který čelil impeachmentu dvakrát.

Využít 25. ústavního dodatku může americký viceprezident, který musí mít na své straně většinu vlády. Po sesazení prezidenta by se právě on ujal úřadu hlavy státu.

K odvolání prezidenta by se při impeachmentu musely vyslovit dvě třetiny v obou kongresových komorách. V aktuální situaci je ve hře pouze zkrácení Trumpova mandátu maximálně o několik dní, neboť 20. ledna jej v Bílém domě vystřídá nově zvolený prezident Joe Biden.