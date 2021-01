Trump odsoudil násilí v Kapitolu, chce se soustředit na hladké předání moci

„Jako všichni Američané jsem pobouřený násilím, bezprávím a chaosem,“ uvedl Trump ke středečnímu vpádu svých příznivců do sídla Kongresu. Řekl, že okamžitě povolal národní gardu a policii, aby budovu zajistily a „vyhnaly vetřelce“. Spojené státy musí být podle Trumpa vždy „národem práva a pořádku“. „Nereprezentujete naši zemi,“ vzkázal prezident účastníkům útoku na budovu Kapitolu.

„Vím, že jste zklamaní, ale chci, abyste věděli, že naše neuvěřitelná cesta teprve začala,“ vzkázal na závěr proslovu svým podporovatelům.

Trump v posledních hodinách čelil výzvám, aby středeční dění ve Washingtonu odsoudil. Krátce po vpádu svých příznivců do Kapitolu je na Twitteru vyzval, aby odešli, jejich jednání však neodsoudil, vyjádřil pro ně pochopení a označil je za výjimečné. Mlčení Bílého domu už před Trumpem prolomila jeho mluvčí, která ve jménu prezidenta i jeho administrativy vpád demonstrantů do sídla Kongresu odsoudila.

Pence nehodlá využít ústavního dodatku

Viceprezident Mike Pence nehodlá využít 25. dodatku americké ústavy, aby zbavil Trumpa funkce. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly list The New York Times a server Business Insider. Agentuře Reuters informaci potvrdil i jeden z Penceových poradců. K odvolání Trumpa po středečním vniknutí jeho příznivců do budovy Kapitolu vyzvala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

K výzvě Pelosiové se připojila řada demokratů, ale i někteří republikáni. Podle nich to byl právě Trump, který podnítil středeční vpád svých stoupenců do sídla Kongresu. Pelosiová ve společném prohlášení s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem uvedla, že Pence na jejich výzvy nereagoval. Podle nich však Trump dál představuje nebezpečí, neboť podněcoval ke vzpouře.

Jeden z článků 25. ústavního dodatku řeší situaci, v níž prezident není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. Navrhovatelé dodatku měli na mysli situaci, kdy je prezidentova schopnost oslabena fyzickou či mentální nemocí. V širší interpretaci se ovšem uvádí, že se dá tato pasáž použít i v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.