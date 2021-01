Ministr vnitřní bezpečnosti USA Chad Wolf rezignoval, Trump ve Washingtonu vyhlásil nouzový stav

Wolf v pondělí zveřejnil na Twitteru rezignační dopis, v němž svou demisi připsal „nejnovějším událostem“ včetně soudního rozhodnutí, které označilo jeho jmenování do pozice úřadujícího ministra vnitřní bezpečnosti za nezákonné. Uvedl také, že ve funkci skončí ještě týž den v 23:59.

Americké úřady přijímají i další mimořádná opatření. V hlavním městě USA by nakonec mohlo být až 15 tisíc příslušníků národních gard, zatímco z bezpečnostních důvodů zůstane uzavřený Washingtonův monument nedaleko sídla Kongresu.

Dosluhující prezident Donald Trump proto vyhlásil na území hlavního města Washingtonu nouzový stav . Ministerstvu vnitřní bezpečnosti a dalším úřadům má umožnit lépší koordinaci potřebných bezpečnostních opatření spojených se slavnostní inaugurací. Nouzový stav platí od pondělí 11. ledna do neděle 24. ledna.

Wolf, který stál v čele ministerstva 14 měsíců, označil vpád výtržníků do budovy Kongresu za „tragický a odporný“. Den po středečních událostech vyzval Trumpa, aby násilí na Kapitolu odsoudil. Prezident následně stáhl jeho nominaci na pozici řádného ministra vnitřní bezpečnosti.

Trump se poprvé od nepokojů sešel s Pencem

Trump zároveň neplánuje odstoupit před vypršením svého prezidentského mandátu 20. ledna. Podle vysoce postaveného vládního činitele, na nějž se odkazuje agentura AFP, to vyplynulo z prvního setkání dosluhujícího prezidenta s viceprezidentem Mikem Pencem od nepokojů v Kapitolu.

Podle vládního činitele absolvovala dvojice „dobrý rozhovor“. Pence zároveň uvedl, že nehodlá vyslyšet výzvy k využití 25. dodatku ústavy a iniciovat Trumpovo sesazení kvůli neschopnosti vykonávat úřad.

„Jsou odhodláni pokračovat v práci pro tuto zemi až do konce svého mandátu,“ uvedl nejmenovaný vládní představitel. Prezident a viceprezident „zopakovali, že ti, kdo porušili zákon a vpadli do Kapitolu, nezastupují hnutí Amerika na prvním místě, které podporuje 75 milionů Američanů“, dodal.

Pence byl po čtyři roky věrným Trumpovým spojencem, v posledních dnech však mezi oběma muži rostlo napětí. Prezident totiž na Pence tlačil, aby narušil oficiální potvrzení výhry Trumpova volebního soka Joea Bidena Kongresem. Experti poukazovali na to, že by byl takový krok zřejmě protiústavní, Pence pak krátce před začátkem středečního jednání Kongresu oznámil, že do procesu zasahovat nijak nebude.

Podle agentury Reuters se od Trumpa snaží nyní distancovat také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten ze záhlaví svého twitterového účtu odstranil fotografii s dosluhujícím republikánským prezidentem.